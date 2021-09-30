Этап Кубка Казахстана-2021 по волейболу пройдет в Павлодаре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Федерации волейбола объявила даты и место проведения предварительного этапа Кубка Казахстана-2021, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Данный раунд розыгрыша главного волейбольного трофея страны состоится в следующем месяце в Павлодаре.

Среди женских команд кубковые игры пройдут с 1 по 8 октября. Мужские составы вступят в борьбу за трофей с 10 по 17 октября.

Напомним, после недавнего выступления в чемпионате Азии по волейболу мужская национальная сборная команда Республики Казахстан поднялась в мировом рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB) на 13 позиций.