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    15:00, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Этап Кубка Казахстана-2021 по волейболу пройдет в Павлодаре

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Федерации волейбола объявила даты и место проведения предварительного этапа Кубка Казахстана-2021, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    Данный раунд розыгрыша главного волейбольного трофея страны состоится в следующем месяце в Павлодаре.

    Среди женских команд кубковые игры пройдут с 1 по 8 октября. Мужские составы вступят в борьбу за трофей с 10 по 17 октября.

    Напомним, после недавнего выступления в чемпионате Азии по волейболу мужская национальная сборная команда Республики Казахстан поднялась в мировом рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB) на 13 позиций.

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    Спорт Регионы Казахстана Павлодарская область
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