Этап кубка IBU по биатлону: результаты казахстанских спортсменов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Норвежский Шушен в эти дни принимает этап кубка IBU по биатлону. В турнире принимают участие и представители казахстанской команды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В очередной соревновательный день были определены победители и призеры соревнований в суперспринте среди женщин.

Казахстан в финале представляла Людмила Ахатова, которая по итогам забегов расположилась на 26-ом месте. Надежда Пивоварова, Ксения Долгополова и Алина Скрипкина не смогли преодолеть квалификацию.

«Золото» соревнований завоевала Линда Зингерле из Италии. На второй строчке расположилась Ирина Петренко из Украины, бронзовую награду в свой актив записала Анастасия Шевченко из России.