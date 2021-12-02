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Этап кубка IBU по биатлону: результаты казахстанских спортсменов
2 Декабря 2021 09:14
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Норвежский Шушен в эти дни принимает этап кубка IBU по биатлону. В турнире принимают участие и представители казахстанской команды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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В очередной соревновательный день были определены победители и призеры соревнований в суперспринте среди женщин.
Казахстан в финале представляла Людмила Ахатова, которая по итогам забегов расположилась на 26-ом месте. Надежда Пивоварова, Ксения Долгополова и Алина Скрипкина не смогли преодолеть квалификацию.
«Золото» соревнований завоевала Линда Зингерле из Италии. На второй строчке расположилась Ирина Петренко из Украины, бронзовую награду в свой актив записала Анастасия Шевченко из России.
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