Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство

Эстонская морская академия готова принять студентов из Казахстана

8 Февраля 2023, 13:33
Эстонская морская академия готова принять студентов из Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заседание рабочей группы по вопросам сотрудничества в сфере транспорта, транзита и информационных технологий между Казахстаном и Эстонией состоялось в Астане в рамках визита вице-канцлера Министерства экономики и коммуникаций Эстонии Каупо Ляанеранд в Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Участники отметили приоритетное значение железнодорожных перевозок в сегменте казахстанско-эстонского транзитно-транспортного сотрудничества.

Эстонская сторона подтвердила готовность Эстонской морской академии принять на обучение студентов из Казахстана. Также стороны обменялись информацией о последних событиях в области транспортных систем, транспортных сетей и регулирования в Казахстане и Эстонии.

Кроме того, обсуждены экономические выгоды от реализации международного транспортного коридора из Азии в Европу через территорию Казахстана и Эстонии, а также сопредельных государств и подчеркнули, что этот маршрут имеет большие преимущества по сравнению с другими альтернативными международными транспортными коридорами с точки зрения сроков доставки грузов и оборачиваемости товаров.


Фото: Пресс-служба МИИР РК

Новости по теме
Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана
Госсоветник Ерлан Карин провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом
Это обман детей – Ералы Тугжанов о системе преподавания пяти предметов одним учителем
Теги:
Читайте также
Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана
Госсоветник Ерлан Карин провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом
Увеличился грузопоток по Транскаспийскому среднему коридору
Сотрудничество в сфере взаимной безопасности усилят тюркские государства
Тюркские государства предложили создать сеть экономических исследовательских центров
Это обман детей – Ералы Тугжанов о системе преподавания пяти предметов одним учителем
800 тысяч ученических мест появится в Казахстане до 2026 года
НИШ тесно координируют с органами прокуратуры по иску в отношении группы «Jusan»
Новости партнеров
Популярное
1 В Кокшетау возбудили уголовное дело после пожара, в котором погиб оператор АЗС
2 В ЗКО тренер спортшколы бил детей
3 Сенатор Аскар Шакиров ответил на высказывания российских депутатов о биолабораториях США на территории Казахстана
4 Из-за непогоды ограничено движение от границы Атырауской области до Уральска
5 13 комфортных школ построят в Жамбылской области

Лента новостей