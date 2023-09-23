Эстетика из железа, эмоции на холстах, женщины великой степи – новая выставка открылась в Астане

На минувшей неделе в Астане открылась новая выставка. Три абсолютно разных художника со своеобразным восприятием мира объединили свои работы по тематике QAZAQ Content. Они смогли создать эстетику из неэстетичного материала, выпускают личные эмоции и переживания на огромных холстах по-казахски, пишут на ковре портреты женщин великой степи. О том, с каким размахом прошла выставка, расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Выставка QAZAQ Content проходит в галерее искусств Forte Kulanshi Art Space. Выставка открылась в четверг, 21 сентября. По словам председателя кураторского совета Центра современного искусства Kulanshi Лейлы Махат, в казахском искусстве сейчас происходят разные интересные процессы. Иногда они абсолютно друг на друга не похожи, противоположны друг другу.





- Художники, которых мы собрали на этом проекте, разные. Каждый из них ищет эстетику, свое искусство и понимание мира. Поэтому мы решили, что несочетающиеся друг с другом вещи, но в то же время в визуальном рядом гармонично выглядящие, как раз символизируют то, что происходит в Казахстане. Мы хотим, чтобы как можно больше людей смотрело искусство, общалось с искусством. Для нас это самая главная цель и миссия. Камерные выставки, на которые ходят только люди, которые относятся к художникам или миру искусства, это одно. Но нам хочется, чтобы искусство пошло в массы людей, - поделилась Лейла Махат.

По ее словам, интеллектуальный уровень нашего народа высокий. А способность усваивать новую информацию граничит с рекордными показателями, потому что мы, как носители кочевого гена, все новое воспринимаем сразу, моментально.





- Но потребление продукта культуры, к сожалению, не на высоком уровне. Это ни в коем случае не вина населения. Это исторические процессы, которые наложились друг на друга. Поэтому считаем, что мы обязаны вернуть казахстанцев к казахстанскому искусству, - считает художница.

На этой выставке представлены работы художников Шалкара Кабдеш, Асель Сабыржанкызы и Алмаса Нургожаева. Как отметила Лейла Махат, все три художника разные, но у каждого свое мышление и видение этого мира.





- Шалкар Кабдеш делает эстетику из неэстетичного материала, при этом, усиливает это тем, что берет античные скульптуры. Это мысль. Алмас Нургожаев свои эмоции и переживания выливает на огромные холсты по-казахски очень широко. Это тоже мысль. В работах Асель меня больше всего заинтересовала идея создания серии портретов женщин в истории великой степи. Мне показалось, что это главный двигатель ее вдохновения, - отметила Лейла Махат.

На выставке нам удалось побеседовать с Асель Сабыржанкызы и Шалкаром Кабдеш. Алмас Нургожаев отправил свои работы, однако на самой выставке не присутствовал.

Асель Сабыржанкызы – профессиональный художник, блогер и автор креативного контента. Публике она известна под ником Ассоль @assolya. Именно она написала портрет великого Абая и Президента страны Касым-Жомарта Токаева необычным способом – из слов.

Фото: Виктор Федюнин/МИА "Казинформ"





- Я же художник-блогер. Экспериментирую, из разных материалов создаю образы. Я профессиональный художник, но люблю снимать интересные ролики для моей аудитории в социальных сетях. Решила попробовать написать картину на ковре. Директору галереи «Куланши» Лейле Махат очень понравилась эта идея. Она предложила создать побольше подобных картин и представить на выставке в Астане. С удовольствием согласилась на это предложения. Как для художника это просто мечта – выставляться в такой большой галерее. Поэтому просто вдохновилась этим проектом и за лето написала эти картины. На выставке представлены 14 картин. Это иранские, персидские, турецкие ковры. Однако у меня есть мечта – написать картины на казахском ковре ручной работы. Они просто очень дорогие, как минимум стоят 500 тысяч тенге. Сейчас готовлю образы для такого серьезного ковра, чтобы написать классную картину, - поделилась художница Асель Сабыржанкызы.

Специально для этой выставки Ассоль создала 14 образов женщин из нашей истории. Это не просто живопись. Это портреты цариц Великой Степи и амазонок, написанные на коврах. Восточные орнаменты вплетены в ткань видения художницы. Мудрость, сила и красота ее героинь выходит за рамки формата и переходит в объем, который обволакиваеь, гипнотизирует и погружает в другую реальность. На выставке представлены портреты сакской царицы Томирис, Гаухар батыр (настоящее имя Майсара), Айбике батыр, Бопай ханым, Айтолкын батыр, Фатима (жена хана Букеевской Орды Жангира), Рабия Султан, Жер Ана (мифологический образ), Кокбори (мифологический образ), Айганым, Барыс Кыз (мифологический образ, художница сравнила снежного барса с казахской девушкой), Сююмбике.

Художница поделилась историей создания этих портретов.

Фото: Виктор Федюнин/МИА "Казинформ"





- Эскизы очень долго продумываю, иногда до месяца может затянуться. Но могу уложиться в одну-две недели, чтобы написать картину. Все зависит от образа, концепции. Читаю исторические факты, книги. Смотрю архивные фотографии. Например, национальные элементы саукеле были написаны с архивных фото. Образ сакской царицы записан с Золотого человека. Мне кажется, что у нас относительно молодая живопись. У нас идет нехватка произведений, портретов исторических личностей. Хочется, это пополнять, дополнять, по-разному показывать в этой технике, другой, в классической живописи, - призналась Асель Сабыржанкызы.

Публика очень тепло встретила как саму Асель, так и ее работы. Многие узнали ее из социальных сетей, выстраивались в очередь, чтобы сделать совместное фото, дарили цветы, представили своих сестер и дочерей, которые тоже увлекаются искусством и любят творчество художницы Асель.

Художница разрушила стереотипы об отношении алматинцев и астанчан к искусству.





- В Астане другие люди. По ощущениям, это тоже мои люди. В Алматы приходится загонять людей к себе на выставку. А тут как будто бы положено ходить на выставки. Запросто люди собираются и это классно. Очень положительно реагируют гости, потому что творчество всегда приветствуется в социальных сетях. Когда они видят, что их соотечественник так оригинально преподносят, они от души радуются и поддерживают. Думаю, что эта поддержка людей помогла развить весь мой блог. Я мечтала выставиться здесь. И эта мечта исполнилась. Теперь хочу попробовать выставиться за рубежом. Хочу попасть на Венецианское биеннале. Очень крутые художники туда попадают, - добавила Асель Сабыржанкызы.

Не менее интересные работы представил астанинский художник

Фото: Виктор Федюнин/МИА "Казинформ"

, который в совершенстве владеет всеми техниками живописи.





- Гиперреализм - его конек. Но в этом проекте он выступает как скульптор-инсталлятор. Он создал необыкновенные рельефы для сегодняшней выставки. Почему? Наверное потому что каждому человеку, особенно художнику, в какой-то момент становится тесно в рамках одного жанра. Хочется полета, простора и свободы. Что сегодня содержится в головах казахстанских художников? Content? В их головах и душах живет искусство. Мудрость и смелость, красота и размышления о жизни, философия и кураж, - отметила галерист Лейла Махат.

Шалкар Кабдеш расскзаал о необычных инсталляциях, сделанных из железной сетки.

Фото: Виктор Федюнин/МИА "Казинформ"





- Не первый раз выставляюсь в галерее у Лейлы Махат. Уже 10 лет создаю инсталляции. Мои сегодняшние работы сделаны из железной и москитной сетки. В основном эти работы посвятил представителям женского пола. В целом с 16 лет рисую. Сначала поступил в колледж, потом в университет. С тех пор не переставал рисовать», - отметил Шалкар Кабдеш.

Алмас Нургожаев со своими большими форматами, смелым широким мазком и сложной композицией, стоит на другом конце орбиты искусства. Общение с его работами похоже на спиритический сеанс. Как отметила галерист Лейла Махат, зритель погружается в стихию эмоций художника от самого дна до вершины. Но только при условии, что на это хватит смелости. Смелости увидеть, прочесть и понять.