Эстетика или психические расстройства – психолог о тату у подростков

О первых татуировках, их значении и всегда ли желание «набить татушку» свидетельствует о психологических проблемах – в разговоре корреспондента МИА «Казинформ» с психологом Дмитрием Агаповым.

Татуировки с каждым годом становятся все популярнее. От миниатюрных до занимающих почти все тело – наносят их люди разных возрастов. Около 10% населения имеют хотя бы один рисунок на теле. Но мало кто знает, что истинные татуировки появились десятки тысяч лет назад.

- Самыми древними считаются татуировки на теле естественно сохранившейся мумии, известной как ледяной человек Этци. Ее нашли в районе итало-австрийской границы в 1991 году, и считается, что ей около 5200 лет. На мумии более 60 различных татуировок, включая точки, маленькие крестики и прямые линии. Скорее всего, татуировки Этци были результатом неких лечебных процедур, поскольку места, где они были нанесены, соответствуют областям ревматических болей. Вероятно, целитель делал надрезы на коже болевшего участка тела, помещал в раны лекарственные травы, а затем прижигал их. Но если обратиться к еще более раннему периоду, то истинная татуировка найдена на шести скелетах, предположительно, женских. Узоры нанесены на череп. И характер насечек показывает, что скальп сначала был снят, а после нанесения татуировки кожу вернули на место. По образованию костной мозоли становится понятным, что люди выжили и жили с этими насечками. Это были жрицы древнего культа Кибелы – богини-матери. Возможно, они считали, что когда умрут и придут в загробный мир, предстанут перед богиней, она их узнает по татуировкам. Об этом подробно рассказывает в своих лекциях религиовед и культуролог Иван Негреев. Что такое татуировка? По сути, это изменение собственного тела. Любые проколы, шрамирование, татуировки – это все телесные модификации. В американском психическом руководстве DSM-5 они различаются. Есть так называемое несуицидальное самоповреждающее поведение: порезы, удары и прочее – связанное с каким-либо состоянием и психическими расстройствам. Есть телесные модификации, которые добровольно и осознанно сделаны – они не считаются психическим расстройством.

- Но ведь люди чем-то руководствуются, решаясь на эту процедуру. Не безболезненную, кстати...

- Мотивы нанесения разные. Разрабатываются целые шкалы, чтобы понять, что движет человеком: проявление психических расстройств или иные причины. Самый безобидный мотив – эстетический. Как украшение тела. Но с точки зрения психолога – это фиксация на внешнем. Что бы человек ни говорил, он это делает не только для себя, но и окружающих. Неважно, на каких участках тела сделаны тату. Психического расстройства здесь нет, но эти люди склонны к демонстрации, желанию получить оценку и за счет этого повысить свой статус в глазах других. Некоторые с помощью тату хотят скрыть дефекты кожи и шрамы. Это говорит о том, что человек переживает по этому поводу и тема для него эмоционально чувствительная. Добровольно пойти и причинить себе боль – нужно иметь сильный мотив. По сути, это агрессия против себя, своего тела. Разработана целая теория об аффектах и зрелых эмоциях. Зрелые эмоции выражаются мимикой, речью, выразительными средствами. Аффект же - биологически незрелая эмоция, выразить ее человек не может. И татуировка - это способ опредметить эту эмоцию. Часто тату – это мода. Люди стремятся быть в тренде, значимыми в какой-то части общества. И отсюда вытекает мотив статусности. Это особенно характерно для криминального мира, где по тату можно четко понять иерархию, положение человека. У обывателей такой четкой градации нет, но тату может сказать о том, что она, например, модная, дорогая, необычная. Это определенный статус в каких-то группах. Мотив идеологический - символ, значимый для человека. Несет какое-то значение. Флаги, шевроны воинских подразделений. Но нужно понимать, что потребность принадлежать к какому-либо сообществу - тема подростковая. Возможно, в этом возрасте человек не реализовал себя и пытается это сделать в более взрослом периоде. Психопатологический мотив – недовольство и нелюбовь к себе. Но и здесь тоже не все однозначно. Нужно рассматривать каждый случай индивидуально.

- Часто встречаю людей с татуировками на лице. У некоторых видимые части тела полностью «забиты»...

- Племена маори наносили татуировки на лицо. Тогда это был способ идентификации своего или чужого. Но мы не маори. Татуировка на лице - это проявление серьезных психологических проблем, сложностей во взаимоотношениях с обществом. Полностью забитое татуировками тело – постоянное недовольство собой. Внутри у такого человека, как правило, психические травмы. И тату - барьер или граница в социуме, которую они пытаются усилить. Частая история – миролюбивый человек забивает тело агрессивными татуировками. Он таким образом поддерживает уверенность в себе.

- Выбор рисунка тоже что-то говорит о личности человека?

- Безусловно. Здесь используется принцип психического детерминизма, который разработан Фрейдом. Он гласит, что в психике ничего не бывает случайным. Любые ассоциации, опечатки, ошибки – все не просто так. Тату - то же самое. Это проекция внутреннего мира человека. Но некоторые даже вникают в смысл. Китайские иероглифы накалывают, не интересуясь их значением, которое может быть абсурдным. Но и в этом случае тоже проявляется внутренний мир человека, его простота. Чем более осознанно подходит к выбору татуировки человек, тем больше она отражает его внутренний мир. Психологи разрабатывают принципы чтения тату, анализируют объем, содержание рисунков, расположение на теле. Почему сотрудники спецслужб не наносят тату? Это примета, несущая определенную информацию. В нашей стране при поступлении на воинскую службу обращается внимание на характер тату, размер, расположение. И в некоторых случаях кандидаты на службу и учебу признаются негодными. Несколько лет назад в некоторых странах будущий летчик-космонавт не смог бы пройти психиатра при наличии тату. Считалось, что это признак возможных психологических проблем или психических расстройств.

- Родителям подростков, которые хотят сделать татуировку, надо паниковать? Как отговорить и стоит ли?

- Каждый случай индивидуален, повторюсь. Прежде всего, нужно разобраться в мотивах. Желательно с психологом в том случае, если подросток хочет сделать большую татуировку или шрамирование, иначе говоря, модификацию тела. Когда татуировка становится следствием проблем со сверстниками или взрослыми – тоже нужна помощь специалиста. Если цель эстетическая, что важно для подростка, то нужно попробовать донести до него, что есть другие способы выделить себя в обществе. Сила духа, характер, умения – они гораздо сильнее покажут тебя как личность чем то, что нанесено на тело. Можно рассказать, что татуировка в дальнейшем может ограничить выбор профессии. Особенно, если это мальчик, который хочет служить. Стремление к моде – одна из подростковых реакций. Им жизненно важно быть в тренде. Потому что ничем другим они выделиться пока не могут. Нужно пробовать объяснять. Вместе найти сильные стороны ребенка. Чем быстрее личностно он вырастет, наполнит себя содержанием, сможет понять свои цели и сильные стороны, тем быстрее перерастет стремление казаться модным. Если застрянет в этом возрасте, то тату будет покрывать себя до пенсии. Когда человек не проживает кризис какого-то возраста, он в нем остается со всеми вытекающими последствиями. Ко мне обращаются молодые люди 25-30 лет, с которыми я работаю 1-1,5 года. Мы занимаем на консультациях дозреванием личности. И когда это происходит, люди начинают жить по-настоящему, а не ради внешнего впечатления.

- Как бы поступил психолог, если бы его ребенок захотел сделать тату?