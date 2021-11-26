Эстафету донорства приняли костанайские наркоборцы

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Костанайской области приняли эстафету донорства от коллег из Карагандинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

В полиции отмечают, что мероприятие проводится по инициативе МВД РК в рамках республиканской акции «В будущее без наркотиков». Акция по добровольному донорству является традиционной для сотрудников полиции и проводится на регулярной основе.

Одним из первых пришел в областной Центр крови подполковник полиции Лев Квасенко, старший оперуполномоченный УПН ДП области. Он уверен, сдаваемая ими донорская кровь, поможет спасти многим жизнь.

«Полицейские всегда готовы прийти на помощь в любой сложной ситуации. И сегодня они своим примером хотят привлечь к сдаче крови как можно больше людей, призывают всех граждан не оставаться равнодушными к чужой беде. Ведь для кого-то донорская кровь является жизненно необходимой», - отметил Лев Квасенко.

Сегодня наркоборцы ДП области сдали по 400-450 мл крови. Эстафету донорства сотрудники УПН ДП Костанайской области передают коллегам из Кызылординской области.