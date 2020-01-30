Эстафету добрых дел запустили в Кокшетау к 175-летию Абая

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Эстафету добрых дел запустили в Акмолинской области в честь 175-летия Абая Кунанбайулы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональный департамент Агентства РК по делам государственной службы.

«Великий Абай писал: «Творить добро - долг каждого человека». Он считал, что у человека нет ничего драгоценнее его сердца и призывал людей всегда оставаться людьми. Сотрудники департамента Агентства РК по делам государственной службы по Акмолинской области в рамках празднования 175-летия Абая запустили эстафету «Мейірімділік жүректен», целью которой является совершение добрых поступков», - рассказала пресс-секретарь ведомства Жазира Токтар.

В рамках эстафеты сотрудники департамента оказали помощь в очистке от снега придомовой территории 89-летнему одинокому ветерану тыла, проживающему в Кокшетау.

Как добавили в ведомстве, акцией будут охвачены все госорганы области. Чиновники могут сдать кровь, перечислить денежные средства на лечение тяжелобольных людей, помочь по хозяйству ветеранам или малообеспеченным семьям, передать игрушки в дом малютки и даже бесплатно подвезти пожилых людей.

«Эстафета «Мейірімділік жүректен» была передана департаменту юстиции Акмолинской области», - резюмировали в ведомстве.