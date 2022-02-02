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Эстафета олимпийского огня зимней Олимпиады 2022 года стартовала в Пекине

2 Февраля 2022 12:50
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Эстафета олимпийского огня зимней Олимпиады 2022 года стартовала в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Торжественная церемония старта эстафеты олимпийского огня зимних Игр состоялась в среду в Олимпийском парке на севере Пекина, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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За три дня эстафеты огонь побывает в 12 локациях в трех кластерах проведения олимпийских соревнований – в центральной части Пекина, столичном районе Яньцин на северо-западе китайской столицы и городе Чжанцзякоу (провинции Хэбэй). В ней примут участие около 1 200 факелоносцев.

Эстафета огня начала свой путь в Олимпийском парке к северу от центра китайской столицы, затем проследует через парк зимних Олимпийских игр на западе Пекина, где, как обещают организаторы, роботы-факелоносцы обменяются огнем под водой реки Юндин.

3 февраля факел будет доставлен в столичный уезд Яньцин, где побывает на участке Великой китайской стены «Бадалин», после чего отправится в город Чжанцзякоу (провинция Хэбэй), где эстафета также пройдет в горнолыжном курорте «Фулун» уезда Чунли.

4 февраля, факел вернется в Пекин, побывает в Летнем императорском дворце «Ихэюань» и парке «Гранд-канал», после чего будет доставлен в Олимпийский парк, на территории которого расположен национальный стадион «Птичье гнездо», где пройдет церемония открытия зимних Игр.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры – с 4 по 13 марта.


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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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