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Эстафета олимпийского огня завершилась в Токио

23 Июля 2021 11:50
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Эстафета олимпийского огня завершилась в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Актер театра Кабуки Канкуро Накамура VI зажег заключительный факел эстафеты Олимпийского огня на Гражданской площади в Токио, чтобы поставить точку в 121-дневном путешествии Эстафеты огня вокруг Японии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Котел был зажжен после специальной церемонии прибытия в Токио сегодня утром. Он пробежал полный круг по площади, прежде чем пронести факел через подземную парковку, а затем вновь появился на сцене, чтобы зажечь огонь.

Последние 15 дней Факел находился на территории столичного округа Токио, и около 46 факелоносцев из Синдзюку пронесли пламя на альтернативной церемонии, проведенной перед губернатором Токио Юрико Коикэ и местным мэром Синдзюку Хирофуми Симидзу.

В официальных инструкциях на этот день говорилось, что «факелоносцы в Синдзюку, которые должны были бежать в этот день, зажгут факел и передадут его друг другу (это действие называется «поцелуй факела«) на сцене».

Бегуны приняли участие в мероприятии вокруг большой круглой площади.

Они располагались на расстоянии примерно 10 метров друг от друга, и каждый принимал одну из утвержденных поз для передачи факела, что выглядело как тщательно срежиссированное мероприятие, в котором, казалось, не хватало спонтанности, обычно ассоциирующейся с передачей огня.

Повторяющаяся фоновая музыка сопровождала каждый «поцелуй» факела. Огонь нес президент Олимпийского комитета Японии и легендарный дзюдоист Ясухиро Ямасита. Золотой медалист Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе Ямасита также является членом Международного олимпийского комитета.

Президент МОК Томас Бах не принимал участия в эстафете.

Мероприятие прошло в спокойной обстановке, что резко контрастирует со сценами, которые сопровождали прибытие Огня в Атланте в 1996 году, в Сиднее в 2000 году, когда толпы людей привели к остановке моста Харбор-Бридж, и в Лондоне в 2012 году, когда в честь прибытия Огня в Гайд-парке состоялся концерт.


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