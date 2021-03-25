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Эстафета олимпийского огня стартовала в Японии

Автор:  
Малика Сафаргалиева
25 Марта 2021, 07:44
Эстафета олимпийского огня стартовала в Японии

ТОКИО. KYODO NEWS – КАЗИНФОРМ – В Японии стартовала эстафета олимпийского огня с территории футбольного тренировочного центра J-Village в префектуре Фукусима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Kyodo News.

Эстафета продлится 121 день. Факел планируется пронести через 859 муниципалитетов во всех 47 префектурах страны. Около 10 тысяч человек примут участие в эстафете, которая проходит с соблюдением всех мер по предотвращению распространения нового штамма коронавируса.

Пламя факела эстафеты было зажжено от лампады с привезенным из Греции олимпийским огнем.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены и пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. По сообщению японского информагентства, Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио летом 2021 года состоятся без иностранных зрителей.


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