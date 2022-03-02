Эстафета огня зимней Паралимпиады-2022 стартует в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Торжественная церемония старта эстафеты огня зимних Паралимпийских игр-2022 состоится в среду в Храме Неба на юге Пекина, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В первый день весны на стадионе Сток-Мандевиля в Лондоне зажгли огонь Игр 2022 года. Первыми факелоносцами стали два британских паралимпийских призера по керлингу на инвалидных колясках. Огонь будет виртуально отправлен из Лондона в Пекин.

2 марта огонь вспыхнет в трех кластерах соревнований (Пекин, Яньцин и Чжанцзякоу) и три факела будут объединены в единый огонь в Храме Неба («Тяньтань») в столице КНР.

Эстафета паралимпийского огня пройдет со второго по четвертое марта. В ней примут участие около 600 факелоносцев.

В пятницу, паралимпийский огонь будет зажжен на Национальном стадионе «Птичье гнездо» и ознаменует официальный старт зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине.

В состав паралимпийской сборной Казахстана вошли пять спортсменов, которые выступят в паралыжных гонках и парабиатлоне.

XIII зимние Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта. В них примут участие более 700 спортсменов из 50 стран. Атлеты выступят в 78 различных соревнованиях в шести видах спорта.