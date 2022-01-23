+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: 1 °С
USD 435.1 EUR 493.27
RUB 5.69 CNY 68.63
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Эстафета огня зимней Олимпиады в Пекине пройдет со 2 по 4 февраля

23 Января 2022 09:43
Поделиться:
Эстафета огня зимней Олимпиады в Пекине пройдет со 2 по 4 февраля

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Эстафета огня зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года пройдет со 2 по 4 февраля. Об этом сообщил оргкомитет «Пекин-2022», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на северо-западе Китая
Казахстанский теннисист стал абсолютным чемпионом турнира в Вильнюсе Казахстанки завоевали «золото» и «бронзу» открытого чемпионата Турции по спортивной ходьбе В Пекине произошло землетрясение

Эстафета пройдет в 12 локациях в трех кластерах проведения олимпийских соревнований – в центральной части Пекина, столичном районе Яньцин на северо-западе китайской столицы и городе Чжанцзякоу (провинции Хэбэй). В ней примут участие около 1200 факелоносцев.

Как сообщают в оргкомитете «Пекин-2022», эстафета огня зимних Олимпийских игр в Пекине пройдет с гораздо меньшим масштабом по сравнению с традиционными факельными эстафетами в ходе предыдущих Олимпиад, до пандемии коронавируса.

«Уменьшенный формат минимизирует влияние эстафеты на повседневную жизнь жителей китайской столицы и предотвратит массовые скопления людей по маршруту, отвечая требованиям профилактики и борьбы с пандемией», - заявил заместитель генерального секретаря оргкомитета «Пекин-2022» Сюй Чжицзюня.

Накануне открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине в ряде районов китайской столицы зафиксированы очаги распространения «дельта-штамма» и «омикрон-штамма» COVID-19. По состоянию на субботу в Пекине выявлены 34 инфицированных коронавирусом. Власти мегаполиса в это воскресенье начали кампанию массового тестирования жителей столичного района Фэнтай, где проживают более 2 млн человек, здесь выявлено наибольшее количество инфицированных (21 человек).

Эстафета огня начнет свой путь в Олимпийском лесопарке к северу от центра китайской столицы, затем проследует через парк зимних Олимпийских игр на западе города, где, как обещают организаторы, роботы-факелоносцы обменяются огнем под водой реки Юндин.

3 февраля факел будет доставлен в столичный уезд Яньцин, где побывает на участке Великой китайской стены «Бадалин», после чего отправится в город Чжанцзякоу (провинция Хэбэй), где эстафета также пройдет в горнолыжном курорте «Фулун» уезда Чунли.

4 февраля, в день открытия зимних Олимпийских игр, факел вернется в Пекин, побывает в Летнем императорском дворце «Ихэюань», Олимпийском лесопарке и парке «Гранд-канал».

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры – с 4 по 13 марта.




Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Олимпиада   #Китай  
Поделиться:

Автор:

Руслан Сулейменов

Новости по теме
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на северо-западе Китая
Казахстанский теннисист стал абсолютным чемпионом турнира в Вильнюсе
Казахстанки завоевали «золото» и «бронзу» открытого чемпионата Турции по спортивной ходьбе
В Пекине произошло землетрясение
Популярное
1 Олжас Худайбергенов о поручениях Президента: Период несправедливости и вседозволенности закончился
2 Вакцина «Спутник Лайт» поступила в Алматы: кому она доступна
3 Как будут учиться студенты и школьники Алматы: изменено постановление
4 Президент провел совещание с руководителями отдельных государственных органов
5 Сколько поступлений ожидают в фонде «Қазақстан халқына»
6 Медсестра из Алматы признана лучшей в республике
Читайте также
Казахстанский теннисист с победы стартовал в «миксте» Australian Open
Как выступили казахстанские биатлонистки на этапе Кубка мира в Италии
Олжас Худайбергенов о поручениях Президента: Период несправедливости и вседозволенности закончился
Вакцина «Спутник Лайт» поступила в Алматы: кому она доступна
Как будут учиться студенты и школьники Алматы: изменено постановление
Президент провел совещание с руководителями отдельных государственных органов
Сколько поступлений ожидают в фонде «Қазақстан халқына»
Медсестра из Алматы признана лучшей в республике
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив