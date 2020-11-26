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Эстафета добрых дел продолжается в столице

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
26 Ноября 2020, 12:36
Эстафета добрых дел продолжается в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В канун 30-летия Независимости РК, стартующего в 2021 году, в столице пройдут социальные и благотворительные мероприятия под лозунгом «30 добрых дел», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу официального сайта города Нур-Султан.

Главное в этой эстафете – сделать доброе дело для города и его жителей.

Уже в 2020 году к 16 декабря в рамках проекта «30 добрых дел» ожидается ввод в эксплуатацию трех новых школ, крытого футбольного манежа, дорожно-тропиночной сети с велопрокатным пунктом и фазанария в зеленом поясе. Состоится открытие крупного реабилитационного центра для детей с ДЦП и невралгическим расстройством.

Более 500 столичных волонтеров продолжат оказывать необходимую помощь социально уязвимым слоям населения и одиноким пенсионерам в уборке снега.

Горожане могут присоединиться к эстафете и разместить в рамках доброй акции на своих аккаунтах информацию или видео под хештегом #Мейірімдіболуәдет, #Добротаобразжизни #Моднобытьдобрым.

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