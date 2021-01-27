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Эстафета «30 добрых дел» стартовала в колонии в Акмолинской области

Автор:  
Оксана Матасова
27 Января 2021, 14:45
Эстафета «30 добрых дел» стартовала в колонии в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - К юбилею Независимости РК сотрудники колонии решили провести эстафету «30 добрых дел», передает корреспондент МИА «Казинформ» ос ссылкой на пресс-службу ДУИС по Акмолинской области.

В маленьком домике барачного типа Застанционного поселка города Кокшетау живут мама и четверо детей. Дом их находится неподалеку от учреждения ЕЦ-166/24 ДУИС по Акмолинской области. Сотрудники​ колонии определенное время наблюдали за детьми. Старшей девочке 11 лет, средним детишкам - 9 и 3 года, а малышу - 1 годик.

«Многодетная одинокая женщина сегодня не работает, получая адресную социальную помощь, старается уложиться в эту сумму, накормить, одеть ребятишек и​ обогреть, с последним труднее – уголь нынче дорогой», - пояснила пресс-секретарь акмолинского ДУИС Ирина Горнова.

Сотрудники отдела контролерской службы колонии обратились к руководству с предложением объявить внутри учреждения эстафету добра. На примере своего отдела за счет ​ собственных средств оказали поддержку семье, взяв самое необходимое - продукты питания, моющие средства, хозяйственные принадлежности.

Женщина поблагодарила сотрудников ДУИС за поддержку.


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