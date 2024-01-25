Есть все основания полагать, что благодаря Астанинскому процессу ситуация в Сирии значительно стабилизируется – МИД РК

Мы надеемся, что заинтересованные стороны найдут политическое решение конфликта. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев по итогам 21-й международной встречи по Сирии, передает корреспондент агентства Kazinform.

- В течение последних двух дней стороны провели важнейшие и содержательные переговоры, направленные на дальнейшую стабилизацию ситуации в Сирии и улучшение гуманитарной ситуации в ней. Есть все основания полагать, что благодаря Астанинскому процессу ситуация в Сирии значительно стабилизируется и находится на грани восстановительного периода, - сказал Алибек Бакаев.

Спикер добавил, что сложные, казалось бы, нерешенные вопросы эффективно урегулируются благодаря масштабным усилиям стран - гарантов и постоянной поддержки организаций ООН.