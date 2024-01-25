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    15:09, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Есть все основания полагать, что благодаря Астанинскому процессу ситуация в Сирии значительно стабилизируется – МИД РК

    Есть все основания полагать, что благодаря Астанинскому процессу ситуация в Сирии значительно стабилизируется – МИД РК
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Мы надеемся, что заинтересованные стороны найдут политическое решение конфликта. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев по итогам 21-й международной встречи по Сирии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - В течение последних двух дней стороны провели важнейшие и содержательные переговоры, направленные на дальнейшую стабилизацию ситуации в Сирии и улучшение гуманитарной ситуации в ней. Есть все основания полагать, что благодаря Астанинскому процессу ситуация в Сирии значительно стабилизируется и находится на грани восстановительного периода, - сказал Алибек Бакаев.

    Спикер добавил, что сложные, казалось бы, нерешенные вопросы эффективно урегулируются благодаря масштабным усилиям стран - гарантов и постоянной поддержки организаций ООН.

    - В этой связи мы надеемся, что заинтересованные стороны найдут политическое решение конфликта, максимально используя сложившуюся в результате Астанинского процесса благоприятную ситуацию, - добавил Алибек Бакаев.

     

    Теги:
    Астанинский процесс (спецпроект) МИД РК Сирия
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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