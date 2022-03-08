Есть вещи, которые легче и эффективнее решают женщины в нашем деле - Наталья Залесская

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ведь быть женственной – не значит быть слабой, считает подполковник полиции в отставке Наталья Витальевна Залесская последовавшая по стопам родителей и выбравшая для себя в жизни нелегкую и не совсем женскую профессию – службу в правоохранительных органах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Хрупкие и изящные плечи героини нашей статьи – носили звезды от лейтенанта до подполковника.

Залесская Наталья Витальевна уроженка Полтавской области Украины. С самого раннего детства Наталья выделялась среди сверстников бойким характером, энергичностью и животрепещущим темпераментом. Еще в школьные годы Наталья говорила «я буду милиционером!», примеряя на голову милицейскую фуражку отца. Родители – отец Залесский Виталий Яковлевич ушел на пенсию с должности заместителя начальника УВД Акмолинской области в звании подполковника милиции, мать Залесская Алла Дмитриевна ушла на пенсию с должности старшего инспектора 1-го отдела ОСК УВД Акмолинской области. Семейная династия – это особая категория людей, где помимо семейных ценностей, от родителей детям передается уважение и почтение выбранному профессиональному пути. Именно это и сподвигло Наталью принять решение о поступлении на службу в органы внутренних дел. Общий стаж службы в органах внутренних дел семейной династии Залесских составил 77 лет. Уже имея на руках диплом Целиноградского строительного техникума, в 1999 году Наталья поступила в Высшую школу права «Адилет» в городе Алматы на факультет юриспруденции. Трудовую деятельность в органах внутренних дел Наталья Залесская начала в 1982 году с должности инженера ОПО УВД Целиноградского облисполкома. В дальнейшем в период службы в ОВД занимала должности милиционера батальона милиции УВД Акмолинской области, инспектора по ведению оперативных учетов, старшего инспектора ГСК и ДГСК Акмолинской области. В 1997 году Наталья Залесская была назначена оперуполномоченным отдела оргметодического и агентурного обеспечения службы криминальной полиции УВД города Акмола. Работая наряду с сотрудниками-мужчинами, Наталью не сломили ни тяготы службы, ни тесное ежедневное контактирование с криминальным контингентом. Доказательством этому служит и то, что в 2010 году Наталья Залесская вышла на заслуженный отдых в звании подполковника, но даже после выхода на пенсию, сняв погоны, продолжила трудовой путь и по сей день продолжает работать в Управлении криминальной полиции Департамента полиции города Нур-Султана.

«Для меня не в тягость выполнять свою любимую работу. Я не жалею, что избрала для себя именно этот путь в жизни. Я бы сказала, что даже наоборот, есть вещи, которые легче и эффективнее решают женщины в нашем деле», - признается Наталья Залесская.

По ее словам, на сегодня представительницы слабого пола занимают те административные позиции, которые всегда принадлежали мужчинам. И здесь нет ничего парадоксального. Ведь быть женственной — не значит быть слабой.

Отметим, что наши женщины-сотрудницы органов внутренних дел, несмотря на все «проявления» службы в полиции, не теряют своей женственности и своего природного назначения. Наталья – прекрасная мать. Дочь Анастасия в прошлом году подарила своей матери новый статус «бабушки», родив сына Артема.

Множество приятных воспоминаний о годах службы в органах внутренних дел, многочисленные поощрения, коллеги, которые стали родными друг другу, и многое другое из жизни и трудового пути Натальи Залесской можно собрать в одну большую книгу.

«Мой девиз, мой путь по жизни – это бесконечное движение вперед!»,- подчеркивает Наталья Залесская.

Жизнь после выхода на заслуженный отдых открывает много новых возможностей. Подполковник полиции в отставке Наталья Залесская находится в прекрасной физической форме. И этому есть объяснение, ведь занятия художественной гимнастикой ранее, и спортом по сей день, дают свои результаты. Наталья много путешествует, знакомится с новыми людьми, интересуется традициями и блюдами других народов.

В преддверии празднования прекрасного весеннего праздника – Международного женского дня, подполковник полиции в отставке Наталья Залесская желает всем женщинам гармонии в душе, любви в сердце и попутного ветра во всех делах!