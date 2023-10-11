Есть тараканы, нет кондиционеров: депутат раскритиковал плачевное состояние поездов в Казахстане

На заседании Мажилиса депутат Максат Толыкбай назвал плачевным состояние поездов в стране, отметив, что в старых вагонах нет кондиционеров, зато есть тараканы, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Когда будет порядок на железной дороге? За 30 лет прежнее руководство в этой сфере превратило железную дорогу только в источник дохода. Представители старого Казахстана все высосали из этой сферы и оставили нам только скелет. В этой отрасли качество очень низкое. До сих пор функционируют старые вагоны. Изношено 60% парка железной дороги. Не найдешь билеты в летнее время даже на старые вагоны, в которых окна не открываются, кондиционер не включается, по стенам ходят тараканы. И при этом на субсидирование билетов мы выделяем миллиарды каждый год. Отдельный вопрос – опоздание поездов, - раскритиковал Максат Толыкбай состояние поездов.

Министр транспорта Марат Карабаев ответил, что по стране насчитывается 2500 вагонов.