Есть тараканы, нет кондиционеров: депутат раскритиковал плачевное состояние поездов в Казахстане
На заседании Мажилиса депутат Максат Толыкбай назвал плачевным состояние поездов в стране, отметив, что в старых вагонах нет кондиционеров, зато есть тараканы, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Когда будет порядок на железной дороге? За 30 лет прежнее руководство в этой сфере превратило железную дорогу только в источник дохода. Представители старого Казахстана все высосали из этой сферы и оставили нам только скелет. В этой отрасли качество очень низкое. До сих пор функционируют старые вагоны. Изношено 60% парка железной дороги. Не найдешь билеты в летнее время даже на старые вагоны, в которых окна не открываются, кондиционер не включается, по стенам ходят тараканы. И при этом на субсидирование билетов мы выделяем миллиарды каждый год. Отдельный вопрос – опоздание поездов, - раскритиковал Максат Толыкбай состояние поездов.
Министр транспорта Марат Карабаев ответил, что по стране насчитывается 2500 вагонов.
- Вы знаете, какая изношенность, вы сами отметили. Вопрос: когда будет обновление. В этом году мы приобрели 50 вагонов. Сейчас заключаем договора на приобретение еще новых 100 вагонов в следующем году. И будет приобретено 300 новых вагонов, а также 537 новых технологичных вагонов. Сейчас мы уже заключили договора на приобретение 804 вагонов. Сейчас их возраст составляет 18 лет и по договорам их возраст будет снижен до 13-ти лет. Вопросы по обновлению парка мы прорабатываем, - прокомментировал Марат Карабаев.