Есть силы, которым не хочется тесной интеграции в нашем регионе – Нурсултан Назарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Есть силы, которым не хочется тесной интеграции в нашем регионе. Об этом заявил почетный председатель ВЕЭС, Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, стал испытанием на прочность для нашего интеграционного объединения. Вопросы безопасности выходят на первый план, это широкий спектр вопросов, от таких как обеспечение продовольствием, медикаментами до цифровой и финансовой безопасности физической инфраструктуры. Некоторые страны начинают замыкаться в себе, происходит обострение межгосударственных отношений и торговли, рост взаимных барьеров», - сказал Нурсултан Назарбаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Елбасы добавил, что участники ЕАЭС прошли испытание временем.

«Мы прошли проверку с тонкостями - как глобального характера, так и специфическим внешним давлением, которое периодически оказывается на отдельных участников нашего союза. Есть силы, которым не хочется тесной интеграции в нашем регионе. Нельзя поддаваться таким веяниям, мы не раз видели, чем это в конце концов заканчивается», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Напомним, сегодня в режиме онлайн проходит заседание глав государств ВЕЭС под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.