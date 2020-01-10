Есть серьезные основания верить в оптимистичность сценария – Даурен Абаев о конфликте США и Ирана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как конфликт между США и Ираном может отразиться на Казахстане? По этому вопросу свое мнение высказал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день нельзя со стопроцентной вероятностью предугадать дальнейший сценарий развития событий в регионе. Сегодня эксперты по всему миру говорят и надеются, что пиковый этап противостояния все-таки пройден. Знаете, никто не заинтересован в реальной эскалации конфликта и его перехода в масштабную военную фазу. Думаю, что у нас есть серьезные основания верить в оптимистичность сценария», - сказал министр в эфире программы «Открытый диалог» на телеканале Хабар.

«В то же время Президент дал четкие указания внешнеполитическому и силовому блоку обеспечить безопасность наших загранучреждений, компаний и, конечно, самое главное - граждан, которые находятся на Ближнем Востоке», - добавил министр.

Напомним, 8 января две военные базы США в Ираке подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана. Как сообщалось ранее, в эксклюзивном интервью CNN в Тегеране военный советник верховного лидера исламской революции аятоллы Хаменеи Хоссейн Дехган заявил, что ответ Ирана на убийство главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани наверняка будет военным и против военных объектов. Генерал Сулеймани был убит 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде.

Позже Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации по поводу произошедших на американские базы атак, отметив, что Соединенные Штаты введут новые жесткие санкции против Ирана. Военные США в результате обстрела не пострадали. Обращаясь к народу и руководству Ирана, Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы к миру со всеми, кто стремится к нему.