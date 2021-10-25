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Есть проблема с быстротой интеграции информационных систем – Багдат Мусин

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
25 Октября 2021, 12:04
Есть проблема с быстротой интеграции информационных систем – Багдат Мусин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин заявил о проблемах при интеграции информационных систем разных ведомств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, имеется 400 информационных систем, которые находятся на балансе различных ведомств. По их функционированию, нефункционированию – каждый госорган несет ответственность. В каждом ведомстве сегодня на балансе есть информационные системы, и они в целом направлены на автоматизацию ведомственных бизнес-процессов», - сказал Багдат Мусин в ходе правительственного часа.

Он отметил, что после того, как система автоматизирует ведомственные процессы, она подлежит интеграции.

«Но есть госуслуги, по которым все еще требуется хождение по нескольким кабинетам или надо приходить в ЦОН. В целом, мы сегодня видим, что в части госуслуг у нас есть проблема с быстротой интеграции информационных систем. Кто-то медленно движется, кто-то быстро - у всех у них есть различные причины», - объяснил министр.

«Например, технологии, которые они используют, устарели и подлежат модернизации. Или же отсутствует бюджет на этот год, на следующий год надо закладывать, чтобы интегрироваться», - привел примеры Б. Мусин.

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