Есть планы по возврату необоснованно приватизированных объектов - Алибек Куантыров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О работе по демонополизации экономики рассказал министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На прошлой неделе прошло первое заседание под руководством Премьер-Министра. Есть определенные планы по возврату необоснованно приватизированных объектов. Мы планируем выполнить поручение Президента, начиная с января. Я не думаю, что это будет передел собственности», - рассказал Алибек Куантыров журналистам после заседания Правительства.

Он также ответил, в каких сферах пройдет демонополизация.

«Демонополизация может коснутся любой сферы. Это вопрос больше Минфина. Мы работаем. Я не могу говорить, что мы обсуждали», - отметил А. Куантыров.

Министр вместе с тем напомнил, что есть комплексный план приватизации на 2021-2025 годы, который включает в себя 721 государственное предприятие.

Напомним , что во исполнение поручения Главы государства создана Комиссия по демонополизации экономики при Правительстве РК. Задачей комиссии является выработка предложений по демонополизации. В частности, в рамках работы комиссии будут рассматриваться вопросы передачи в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов в сферах телекоммуникации, железнодорожной инфраструктуры, медиа-активов и в других отраслях.