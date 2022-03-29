РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:52, 29 Март 2022 | GMT +6

    Есть планы по возврату необоснованно приватизированных объектов - Алибек Куантыров

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О работе по демонополизации экономики рассказал министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На прошлой неделе прошло первое заседание под руководством Премьер-Министра. Есть определенные планы по возврату необоснованно приватизированных объектов. Мы планируем выполнить поручение Президента, начиная с января. Я не думаю, что это будет передел собственности», - рассказал Алибек Куантыров журналистам после заседания Правительства.

    Он также ответил, в каких сферах пройдет демонополизация.

    «Демонополизация может коснутся любой сферы. Это вопрос больше Минфина. Мы работаем. Я не могу говорить, что мы обсуждали», - отметил А. Куантыров.

    Министр вместе с тем напомнил, что есть комплексный план приватизации на 2021-2025 годы, который включает в себя 721 государственное предприятие.

    Напомним , что во исполнение поручения Главы государства создана Комиссия по демонополизации экономики при Правительстве РК. Задачей комиссии является выработка предложений по демонополизации. В частности, в рамках работы комиссии будут рассматриваться вопросы передачи в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов в сферах телекоммуникации, железнодорожной инфраструктуры, медиа-активов и в других отраслях.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Послание Президента РК-2022 Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:11
    Абильхан Аманкул впервые проиграл в профи в андекарде «Канело»
    Сегодня, 08:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:39
    Нокаутом завершился бой казахстанца в андекарде «Канело»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!