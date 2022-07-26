26 Июля 2022 12:19

Есть перебои поставок сахара в регионы – Бахыт Султанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют инвестировать в производство сахара около 400 млрд тенге. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ожидается порядка 400 млрд тенге инвестиций в эту отрасль. В целом наша задача на первом этапе, к 2026 году, в семь раз хотя бы довести производство отечественного сахара из отечественного сырья. Ну, и, конечно же, ключевой вопрос - это ценообразование. Сегодня на цену влияет импорт сырья, поскольку с марта месяца действует ограничение со стороны Российской Федерации. Это привело к резкой остановке поставок сахара. Были вынуждены заводы, наши трейдеры и сети искать других поставщиков, это и приводило к некоторым сбоям»,- пояснил Бахыт Султанов.

Министр добавил, что все это время приходилось в ручном режиме управлять процессом поставок.

«В ручном режиме все это время мы управляли процессом поставки, и где надо включали различные инструменты, в том числе логистические, транспортные и поддержку для наших поставщиков. В целом объемы поставок и наличие на рынке этого продукта, оно всегда превышает потребление по стране. Но есть перебои по поставкам в регионы, перераспределению среди регионов. Поэтому мы два раза в неделю с местными исполнительными органами проводим видеоконференцсвязь для того, чтобы в ручном режиме регулировать эти процессы», - добавил Бахыт Султанов.