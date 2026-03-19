Сохраняется опасность подтопления автодорог республиканского значения в ЗКО

О ситуации рассказал руководитель отдела филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» в ЗКО Даурен Амиров. По его словам, в указанной сети дорог расположены 50 мостов общей протяженностью 6796 метров и 525 водопропускных труб протяженностью 10 714 метров.

С целью безопасного и беспрепятственного пропуска талых и разливных вод во время весеннего паводка 2026 года, филиал разработал план мероприятий и утвердил его по согласованию с АО «НК «КазАвтоЖол» и ТОО «КАЖсервис».

Как говорит Амиров, в 2024 году были случаи подтопления трех участков автомобильных дорог Актобе-Уральск-граница с РФ (пропускной пункт Сырым) и Подстепное-Теректы-граница с РФ. В частности, 26 марта того года вода залила автодорогу Актобе-Уральск-граница с РФна 479 километре с шириной перелива 50 метров, высотой 10 сантиметров.

- Таким же образом 31 марта 2024 года были переливы на 11 километре дороги Подстепное-Теректы-граница с РФ (ширина 80 метров, высота 5-9 сантиметров) и на 13 километре (ширина 170 метров, высота 30-40 сантиметров). В рамках проекта реконструкции этой дороги было принято решение об установке на 11 и 13 километрах дополнительных металлических двойных водопропускных труб диаметром 0,7 метра. На указанных участках ежегодно регистрировались случаи перелива во время весеннего паводка. После установки труб во время паводка угрозы затопления нет, искусственные сооружения работают полноценно», – сказал Амиров.

Тем не менее, по словам специалиста, в настоящее время в сети автодорог международного и республиканского значения ЗКО выявлен один участок, подверженный угрозе подтопления. Требует особого наблюдения 479 километр дороги Актобе-Уральск-граница с РФ (здесь расположен тюбинг 4,0х2,5 метра). Если на этом участке возникнет чрезвычайнася ситуация, силами организации-подрядчика ТОО «КАЖсервис» будет организовано круглосуточное дежурства для оперативного принятия мер.

По данным филиала, в период паводка текущего года, с целью своевременной организации и выполнения работ, в рамках содержания дорог заготовлены необходимые материальные ресурсы, в том числе 400 тонн гравия и 1000 тонн щебня.

Наряду с этим, подготовлены 32 единицы специальной техники для проведения аварийно-восстановительных и профилактических мероприятий. Также закуплено 25 тысяч мешков, 150 лопат, 50 сигнальных столбиков и 180 тонн ГСМ (90 тонн бензина и 90 тонн дизельного топлива).

- Для оперативной откачки талых и разливных вод имеются пять мотопомп, при необходимости они будут использована на самых уязвимых участках автомобильных дорог республиканского значения. С целью беспрепятственного и своевременного пропуска паводковых вод до 15 марта этого года были открыты все водопропускные трубы. По данным на 16 марта из 477 водопропускных труб 52 считаются опасными. Поэтому филиалом ведется постоянный мониторинг в связи с паводком, и круглосуточное патрулирование. Также проводятся оперативные работы по ликвидации подтоплений, предотвращению размыва земляного покрытия, заблаговременному открытию отверстий водопропускных труб, – добавил руководитель отдела.

Во время прошлогоднего весеннего паводка в ЗКО не был зарегистрировано случаев затопления и размыва участков автомобильных дорог международного и республиканского значения.