Есть нормы, когда врачей могут и должны привлекать к уголовной ответственности – Елжан Биртанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Своим мнением об отвественности врачей поделился миннистр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ни один врач не говорит о том, чтобы врачей сделать вообще неприкасаемыми. Есть мировые нормы и требования, когда врачей могут и должны привлекать к уголовной ответственности. В частности, если врач не оказал медицинскую помощь, если он связан с нарушениями оборота наркотических средств и так далее. Но Президент поручил тщательно разобраться в отношении понятия «врачебная ошибка» и «халатность». Вот здесь мы будем проводить обсуждения и далее, поскольку мы должны четко сказать – да, мы гарантируем и готовы на себя взять полноту ответственности за качественное соблюдение стандартов оказания медпомощи и за борьбу с медицинскими инцидентами», - сказал Елжан Биртанов в ходе онлайн-брифинга.

По словам министра, необходимо отделить те случаи, когда врач добросовестно работал, но в какой-то ситуации произошел «медицинский инцидент».

«И в тех случаях, когда врач также оказывал медпомощь, но в следствие каких-то обстоятельств произошло несоблюдение стандартов, в этих случаях тоже врач не должен подвергаться уголовной ответственности. Для этого предусмотрена административная ответственность и, самое главное, профессиональная ответственность, вплоть до лишения диплома», - подчеркнул Елжан Биртанов.