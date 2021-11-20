Есть ли вспышка пневмонии и бронхита среди детей Актобе - ответ врачей

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе брифинга в РСК представители управления здравоохранения прокомментировали вопрос подписчиков о вспышке пневмонии и бронхита среди детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя отдела охраны здоровья матери и ребенка и обеспечения вакцинами управления здравоохранения Асии Тржановой, вспышки пневмонии и бронхита в Актобе нет, это сезонный рост ОРВИ.

«Это не вспышка пневмонии и бронхита, а сезонный подъем респираторных заболеваний в осенне-зимний период. Загруженность детских стационаров составляет 96,3 процента, из них дети до 1 года - 70 процентов. Многие родители самостоятельно везут детей в стационары, хотя показаний для госпитализации нет. Мы рекомендуем им обращаться к врачам по месту жительства», - сказала А.Тржанова.

Кроме того, в сети распространяется информация о смерти 4-летней девочки из Актобе от пневмонии. Но врачи опровергли данную информацию.

«Смертность детей от пневмонии в стационарах не зарегистрирована», - говорит А.Тржанова.

Также на обеспокоенность родителей дефицитом лекарств в аптеках, в частности антибиотиков для детей, руководитель отдела отметила, что поликлиники области обеспечены бесплатным объемом лекарств, в том числе антибиотиками.



