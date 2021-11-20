+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -8 °С
USD 431.6 EUR 489
RUB 5.92 CNY 67.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Есть ли вспышка пневмонии и бронхита среди детей Актобе - ответ врачей

20 Ноября 2021 00:31
Поделиться:
Есть ли вспышка пневмонии и бронхита среди детей Актобе - ответ врачей

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе брифинга в РСК представители управления здравоохранения прокомментировали вопрос подписчиков о вспышке пневмонии и бронхита среди детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
120 актюбинцев с «красным» статусом оштрафовали за нарушение карантина
35 100 доз вакцины Pfizer поступило на склад в Акмолинской области Почти на пять млн тенге оштрафовали нарушителей режима самоизоляции в СКО Почему важна вакцинация детей от коронавируса, рассказала педиатр

По словам руководителя отдела охраны здоровья матери и ребенка и обеспечения вакцинами управления здравоохранения Асии Тржановой, вспышки пневмонии и бронхита в Актобе нет, это сезонный рост ОРВИ.

«Это не вспышка пневмонии и бронхита, а сезонный подъем респираторных заболеваний в осенне-зимний период. Загруженность детских стационаров составляет 96,3 процента, из них дети до 1 года - 70 процентов. Многие родители самостоятельно везут детей в стационары, хотя показаний для госпитализации нет. Мы рекомендуем им обращаться к врачам по месту жительства», - сказала А.Тржанова.

Кроме того, в сети распространяется информация о смерти 4-летней девочки из Актобе от пневмонии. Но врачи опровергли данную информацию.

«Смертность детей от пневмонии в стационарах не зарегистрирована», - говорит А.Тржанова.

Также на обеспокоенность родителей дефицитом лекарств в аптеках, в частности антибиотиков для детей, руководитель отдела отметила, что поликлиники области обеспечены бесплатным объемом лекарств, в том числе антибиотиками.



Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #Здравоохранение  
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Новости по теме
120 актюбинцев с «красным» статусом оштрафовали за нарушение карантина
35 100 доз вакцины Pfizer поступило на склад в Акмолинской области
Почти на пять млн тенге оштрафовали нарушителей режима самоизоляции в СКО
Почему важна вакцинация детей от коронавируса, рассказала педиатр
Популярное
1 Снег, сильный ветер, гололед - погода 19 ноября в Казахстане
2 На вопрос о зарплатах акимов ответил Умирзак Шукеев
3 Президент Казахстана прокомментировал перспективы строительства АЭС
4 Семью с грудным ребенком спасли на трассе в Акмолинской области
5 Участок трассы Алматы-Усть-Каменогорск открыли для движения в ВКО
6 Тенге впервые с апреля превысил 430 за доллар
Читайте также
Почти на пять млн тенге оштрафовали нарушителей режима самоизоляции в СКО
Почему важна вакцинация детей от коронавируса, рассказала педиатр
Снег, сильный ветер, гололед - погода 19 ноября в Казахстане
На вопрос о зарплатах акимов ответил Умирзак Шукеев
Президент Казахстана прокомментировал перспективы строительства АЭС
Семью с грудным ребенком спасли на трассе в Акмолинской области
Участок трассы Алматы-Усть-Каменогорск открыли для движения в ВКО
Тенге впервые с апреля превысил 430 за доллар
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив