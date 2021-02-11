Есть ли вероятность заболеть коронавирусом между принятием первой и второй доз вакцины
«Да, конечно, есть вероятность. Мы уже сказали, что иммунитет полноценный возникает на 45 день после принятия первой дозы вакцины. У 5 % возможно вообще отсутствие появления иммунитета. Но в целом 95 % должны получить такую защиту», - прокомментировал министр здравоохранения РК.
Ранее сообщалось, что по российской вакцине «Спутник V» для производства внутри Казахстана выделено два миллиона доз, казахстанская вакцина запускается, и ориентировочно планируется довести до 10 млн доз.
Также в Минздраве поясняли, что будет, если пациент не получит вторую дозу вакцины от коронавируса.
Министр здравоохранения также прокомментировал вопрос о вакцинации лиц старше 65 лет.
Напомним, 1 февраля в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.
21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.
В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.