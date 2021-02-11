НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Есть ли вероятность заболеть коронавирусом между принятием первой и второй доз вакцины? На этот вопрос ответил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Да, конечно, есть вероятность. Мы уже сказали, что иммунитет полноценный возникает на 45 день после принятия первой дозы вакцины. У 5 % возможно вообще отсутствие появления иммунитета. Но в целом 95 % должны получить такую защиту», - прокомментировал министр здравоохранения РК.

Ранее сообщалось, что по российской вакцине «Спутник V» для производства внутри Казахстана выделено два миллиона доз, казахстанская вакцина запускается, и ориентировочно планируется довести до 10 млн доз.

Также в Минздраве поясняли, что будет, если пациент не получит вторую дозу вакцины от коронавируса.

Министр здравоохранения также прокомментировал вопрос о вакцинации лиц старше 65 лет.

Напомним, 1 февраля в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.