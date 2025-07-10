РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:29, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Есть ли у Казахстана шансы на проведение турнира UFC

    Есть ли у Казахстана реальные шансы принять турнир UFC международного уровня? На этот вопрос ответили эксперты, передает корреспондент агентства Kazinform.

    UFC 311 турнирі өртке байланысты Лос-Анджелесте өтпеуі мүмкін
    Фото: UFC

    Во время пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций был озвучен вопрос: «ММА в стране стремительно развивается. Недавно президент UFC Дэйна Уайт заявил, что не против провести турнир в Казахстане и это входит в планы на будущее. Может ли Астана принять турнир такого уровня?»

    — Разумеется, мы заинтересованы в проведении турнира. Как я уже говорил, инфраструктура города позволяет принимать большое количество гостей. Наши площадки полностью соответствуют международным стандартам и требованиям. Это даст мультипликативный эффект для экономики города, — ответил руководитель центра развития туризма Астаны Артём Квашук.

    По словам продюсера компании «Астана концерт» Малика Хасенова, провести мероприятие уровня UFC без каких-либо затруднений можно на арене «Барыс Арена».

    — Комплекс соответствует всем райдерам UFC. Кроме того, в нашей стране есть очень популярные бойцы, такие как Шавкат Рахмонов. Мы готовы как с технической точки зрения, так и по инфраструктуре. Основное направление, над которым нужно работать, — это привлечение международных партнёров и спонсоров. Учитывая примерную стоимость турнира UFC, проведение за счёт местных спонсоров обойдётся очень дорого. Подобного масштабного коммерческого мероприятия в Казахстане ещё не было. Но с развитием рынка, думаю, мы достигнем нужного уровня — это вопрос двух-трёх лет, — отметил он.

    Ранее мы писали, почему казахстанские телеканалы не транслируют бои UFC. 

    Теги:
    Спорт UFC Боевые искусства
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
    Сейчас читают