Есть ли шанс выиграть суд против мошенников – успешным кейсом поделилась рудненский адвокат

Мария Солдаткина - адвокат Костанайской областной коллегии адвокатов. В этой сфере она трудится два года и успела стать популярной и востребованной благодаря успешным исходам судебных дел по мошенничеству. Как удалось адвокату добиться справедливого решения суда в пользу пострадавших от мошеннических действий, узнала корреспондент агентства Kazinform.

Мошенничество - это головная боль современности. По словам Марии, бум начался в период пандемии. Каждый день появляются новые схемы и даже умудренные опытом граждане попадаются на них.

- Все началось с одного дела: я как раз только начала свою адвокатскую деятельность. Ко мне обратились клиенты из района Б. Майлина, на тот момент практики никакой не было. Ситуация стандартная: девушке позвонили якобы с национального банка, сказали, что на ее имя хотят оформить кредит. Далее продиктовали план действий. В итоге она прошла верификацию лица и оформила кредит на 2 млн тенге. Сама клиентка проделала очень большой путь: она обращалась в различные государственные органы: ко мне она приехала с готовым уголовным делом, - рассказывает Мария.

Подумав над делом, адвокат подает его как «неосновательное обогащение» - (приобретение или сбережение имущества за счет другого лица без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований – прим. ред.). Законных оснований, как к третьему лицу в этом деле, не было. По сути, обратившаяся не знает того, кто звонил, никаких договоренностей о совершении сделки не было.

- Первый иск был в Павлодарский городской суд (один из ответчиков находился по месту жительства в Павлодаре - прим. автора). Судебный процесс длился очень долго, но по итогу суд удовлетворил наши требования. Переживала, что после апелляционных жалоб нам может отказать областная инстанция, но на наше удивление, она нас поддержала. Это было первое выигранное дело в моей практике. На тот момент, насколько мне известно, таких историй еще не было в Костанайской, Павлодарской областях, - отмечает адвокат.

По ее словам, к ответу призвали получателей денежных средств (понятия «дроппер» еще не было в практике), но были обычные граждане, через которых подставные лица «прогоняли» и обналичивали денежные средства. (Дроппер - соучастник различного рода мошенничества с использованием банковских счетов - подставного лица, на счет которого зачисляются похищенные средства - прим. ред.).

К слову, заниматься делами о мошенничестве Мария Солдаткина начала не случайно - 8 лет она проработала следователем и не понаслышке знает, как тяжело проходят дела, связанные с мошенничеством. После перехода на адвокатскую деятельность, она углубилась в этот вопрос еще больше. Как отметила спикер, после успешного первого иска, количество выигранных дел только увеличивается.

- Сейчас ко мне приходят (по рекламе с социальных сетей в основном) люди, которые спрашивают, можно ли вернуть деньги от брокеров. Это еще один вид мошенничества, как вы знаете, когда граждане видят рекламу в соцсетях, переходят по ссылкам, позже с ними связывается мошенник, который предлагает заработать. Естественно, у нас никто не отказывается и люди теряют миллионы. Но, такие иски, я не беру, особенно если была совершена сделка между продавцом и покупателем (например, кто-то купил биткоин, криптовалюту и так далее). В этом случае - это добровольная передача средств другому лицу. Или, когда человек не хотел оформлять кредит, а тебя вынудили. Или, когда человек хотел заработать, добровольно передав средства неизвестному лицу. Разница есть в этом, - поясняет спикер.

Еще один удачный пример - это удовлетворение исков пенсионерки, которая из-за мошенников осталась вместе с пожилой матерью на улице и с кредитом почти в миллион тенге.

- Клиентке позвонили мошенники, представились полицейскими, которые якобы проводят спецоперацию. Очень долго ее уговаривали. В итоге женщина оформила договор купли-продажи своей квартиры и взяла кредит в районе 900 тысяч тенге. Вместе с ней мы прошли несколько судов. Но окончательную точку поставил Верховный суд. Исковые требования были все удовлетворены: один ответчик уже рассчитался по постановлению, двое работают и выплачивают ежемесячную сумму, с последним правда возникли проблемы, но работа проводится, - говорит Мария Солдаткина.

По мнению адвоката, схемы мошенничеств постоянно обновляются, появляются новые способы. Чтобы снизить количество таких дел, нужно действовать на профилактику.

- Мы не можем же полностью запретить онлайн-кредитование, например, - это невозможно. Здесь нужно работать на профилактику, насколько я знаю, полицейские, те же участковые обходят каждую квартиру, дом и рассказывают об этом. Ну и делать, наверное, показательные суды над дропперами, чтобы молодежь задумывалась, а надо ли идти на этот риск, - резюмирует Мария Солдаткина.