Есть ли риск заболеть коронавирусом после вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доктор медицины, руководитель и волонтер Medsupport Ботагоз Каукенова объяснила, можно ли заболеть коронавирусом после получения вакцины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) - двухкомпонентная вакцина, это значит что для полноценной выработки иммунитета от КВИ необходимо получить две дозы вакцины. Интервал между двумя дозами минимум 21 день, максимум 60 день. После получения первой дозы организму нужно время на производство антител. Иммунитет против КВИ может выработаться в определенной степени, но этого может оказаться недостаточным для защиты. Поэтому необходимо продолжать придерживаться всех мер предосторожности», - сказала Ботагоз Каукенова.

По ее словам, между двумя дозами вакцины риск заболеть может быть таким же, как и у невакцинированного человека.

«Инфицирование коронавирусной инфекцией после первой дозы не означает, что вакцина не эффективна. Это говорит о том, что иммунная система не успела выработать антитела или же инфицирование произошло до момента вакцинации», - пояснила эксперт.

Б. Каукенова отметила, что антитела в достаточном объеме в среднем вырабатываются через две недели после второй дозы.

«Вакцина защищает от инфицирования в 92% случаях, а также предотвращает осложнения и тяжелое течение КВИ, в том числе смертельный исход», - считает врач.







