Есть ли противопоказания у казахстанской вакцины против коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Есть ли противопоказания у казахстанской вакцине QazVac? На этот вопрос ответила генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечно же, имеются определенные противопоказания: низкий иммунный статус, иммунодефицит, заболевания печени, хронические заболевания на стадии обострения, беременность. В таких сложных ситуациях вводить вакцину не рекомендуется. По возрастной группе вакцина применяется от 18 лет и выше без ограничения. На первых двух фазах были ограничения в возрасте от 18 до 50 лет. На третьей фазе убрали верхнюю планку. Среди наших добровольцев имеется достаточно много возрастных и чувствуют они себя удовлетворительно», - пояснила Кунсулу Закарья.

Ранее она назвала стоимость одной дозы казахстанской вакцины.

Напомним, казахстанская вакцина получила новое наименование QazVac.

Как сообщила Кунсулу Закарья, первая партия казахстанской вакцины уже готова, но она находится на биологическом контроле.