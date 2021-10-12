Есть ли побочные эффекты при вакцинации беременных от КВИ

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций представители управления здравоохранения рассказали о том, когда женщинам, планирующим беременность, нужно вакцинироваться от коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя руководителя управления здравоохранения Бекболата Избасарова, для профилактики КВИ планирующим беременность нужно прививаться за 2-3 месяца.

«Если женщина планирует беременность, то за 2-3 месяца до зачатия лучше провести вакцинацию от КВИ», - считает Б. Избасаров.

Также он ответил на вопрос, есть ли побочные эффекты от вакцины при случайной вакцинации беременной женщины.

«Особо побочных эффектов для плода от вакцины, наверное, нет. Но таких данных о побочных действиях вакцины на плод нет во всем мире. Думаю побочных действий особо не должно быть», - сказал он.

За сутки в регионе зарегистрировано 46 новых случаев COVID-19. В инфекционных стационарах находится 336 человек, в реанимационных отделениях - 40, 14 человек на аппаратах ИВЛ, 146 детей - под наблюдением врачей. Около 10 тысяч человек - на домашнем карантине.

Ранее президент казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, профессор Вячеслав Локшин объяснил, важно ли прививаться беременным от коронавируса и когда стоит лучше всего это сделать.