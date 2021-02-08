Есть ли необходимость переживать, что людей могут принудить вакцинироваться

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стоит ли делать вакцинацию и есть ли необходимость переживать, что людей могут заставить сделать прививку против коронавируса, рассказали эксперты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе онлайн-брифинга в СЦК журналисты спросили у экспертов, что даже если вакцина проводится добровольно, некоторые люди переживают, что их могут заставить привиться против коронавируса. В этой связи, могут ли столкнуться люди с тем, что их возможно будут принуждать вакцинироваться.

«Вакцинация добровольная, никто никого принуждать не будет и никаких санкций против тех граждан, которые не получили вакцину, не предусмотрено. Этого не ожидается и не будет. Вакцина прежде всего делается для того, чтобы защитить себя. Это решение каждого человека. К примеру, я решил, что хочу жить полноценной жизнью и быть защищенным от инфекции. Я врач и видел тот завал, который был в прошлом году летом. Сколько было звонков о помощи. Я часто смотрю пациентов и вижу, как тяжело приходятся пациентам, как им было тяжело дышать на ИВЛ, это все сложно. Поэтому я решил, что лично не хочу болеть. Думаю, что любой другой гражданин должен оценить (ситуацию) - пережить небольшую боль после инъекции или же, не дай Бог, оказаться под ИВЛ», - рассказал руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов.

Также заместитель директора филиала НПЦСЭЭиМ Национального центра общественного здоровья МЗ РК Манар Смагул объяснила цель проведения вакцинации.

«Чем больше вакцинированных людей, тем возбудителям труднее найти кого-то нового для заражения. Прежде чем отказаться, нужно подумать, ведь это не только ответственность перед собой, но ответственность перед нашими близкими, в окружении, есть те, которые не могут получить вакцину. Чем больше будет вакцинированных, тем меньше будет распространение данного вируса. На этом основана политика вакцинации. Сегодня, когда говорим о вакцинации против коронавирусной инфекции, наша цель - создать коллективный иммунитет, чтобы вирусу не давать возможности циркулировать среди людей», - отмечает Манар Смагул.