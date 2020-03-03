Есть ли коррупция в частных вузах – Jas Otan провел опрос студентов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель молодежного крыла Jas Otan партии Nur Otan Эльнур Бейсенбаев рассказал об анонимном опросе «Чистая сессия», проведенном среди студентов частных вузов страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы проводили анонимный опрос, было поручение Елбасы, чтобы мы разобрались с проблемами студентов, в том числе и по вопросам коррупции при университетах. Нам очень много пишут о разного рода коррупционных фактах. В связи с этим мы провели акцию «Чистая сессия» - это анонимный опрос среди студентов», - сказал Эльнур Бейсенбаев на брифинге по итогам мониторинга и второго этапа акции «Чистая сессия».

По его словам, главной целью было выявить факты коррупции в вузах РК.

«Эта работа состоит из 4 этапов: выявление, анализ, оценка и итоги анонимного анкетирования. Была составлена анкета из 21 предметного вопроса, время заполнения порядка 5-7 минут для каждого студента. Анкета составлялась социологами при помощи Института общественной политики при партии Nur Otan и проверялась посредством лицензионной программы SPSS. Если какому-либо университету не понравятся эти анкеты, мы готовы их разобрать вместе. Но мы предупреждаем всех, что анкетирование проходило анонимно, там нет фамилий и имен студентов», - отметил спикер.

В общей сложности участие в акции принимали 20710 студентов.

«Из них 63,3% - это студенты второго и старших курсов, порядка 23% - это гранты, 70% - на платной основе. Всего 64 частных вуза из 15 регионов, а также городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент. На самом деле, у нас более 70 частных вузов, и некоторые вузы, которые всегда говорят о честности, не участвовали в данном мероприятии. Это КИМЭП и Нархоз. Если мы говорим о слышащем государстве, нужно, чтобы данные университеты участвовали в данном опросе. На вопрос «Как вы считаете, есть ли в вашем вузе коррупция?» более 12,5% ответили утвердительно. Из них 33% сталкивались с такими фактами лично, либо их родные и знакомые. 23% слышали об этом из СМИ либо из других источников. Причем, согласно анкетированию, 10% опрошенных лично давали взятку», - добавил спикер.

Кроме того, Э. Бейсенбаев отметил, что анкетирование также помогло выявить основные ситуации, когда встречаются факты коррупции.

«Это экзамены, при сдаче дипломных работ, промежуточных рубежных контролей, курсовых проектов и при заселении в общежития», - заключил он.