Есть ли дети высокопоставленных чиновников среди прошедших в Президентский молодежный кадровый резерв

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проверяются ли кандидаты в Президентский молодежный кадровый резерв на наличие высокопоставленных родственников, рассказала председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Да, на самом деле, мы обязательно проверяем это, и у нас нет кандидатов, у которых имеются высокопоставленные родственники, допустим, дети высокопоставленных чиновников. Мы, наоборот, хотим сделать социальный лифт для ребят, которые действительно не имеют возможности. На самом деле, они, конечно, могли бы подать на конкурс и пройти на государственную службу. Но раз они захотели через Президентский молодежный кадровый резерв, то почему бы и нет? У нас с этим строго, у нас нет детей высокопоставленных чиновников среди тех людей, которые прошли в кадровый резерв Президента», - пояснила Анар Жаилганова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Ранее сообщалось, сколько человек прошло в Президентский молодежный кадровый резерв 2021 года.

«Целью кадрового резерва является создание социального лифта для подготовленных и мотивированных молодых людей. Нынешний резерв сформирован только для государственной службы в количестве 50 человек», - сказала Анар Жаилганова.

Список прошедших в Президентский молодежный кадровый резерв будет опубликован сегодня на сайте Агентства.