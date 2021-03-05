Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

«Есть идея»: конкурс детских социнициатив проходит в Костанайской области

Автор:  
Жанна Мусабаева
5 Марта 2021, 21:40
«Есть идея»: конкурс детских социнициатив проходит в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае проходит уже ставший традицией ежегодный областной конкурс детских социальных инициатив и творческих проектов «Есть идея», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Региональным центром психологической поддержки и дополнительного образования в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру», подпроекта «Дарынды ұрпақ – ел болашағы» уже более 5 лет проводится конкурс детских социальных инициатив и творческих проектов «Есть идея».

«Конкурс направлен на развитие у детей таких качеств, как социальная ответственность, милосердие, доброта, отзывчивость, сострадание, любовь к Родине. За это время созданы проекты, которые с успехом были реализованы участниками конкурса в своих регионах. Это такие проекты, как «Люди одного мира» Камыстинский район, «Сто успешных выпускников школы» Житикаринский район, «Развитие волонтёрского движения в школе. Кто если не я» город Рудный», - рассказывает директор центра психологической помощи и дополнительного образования Елена Петренко.

Участниками конкурса являются ребята 13- 17 лет, имеющие активную гражданскую позицию и обладающие навыками исследовательской деятельности.

Победители областного этапа определятся после завершение конкурса, 31 марта. Они же и представят свои проекты на республиканском конкурсе творческих проектов «Моя инициатива моей Родине».

photo

photo

photo


Костанайская область   Культура   Социальная поддержка   Рухани жаңғыру   Общество   Молодежь   30 лет Независимости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь