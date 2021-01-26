Есть хороший внутренний резерв – новый  аким о Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Новый аким города Семей Нурымбет Сактаганов сказал, что у региона есть хороший внутренний резерв, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новоиспеченный градоначальник поблагодарил всех за оказанное доверие и отметил, что должность акима города Семея - для него большая честь и большая ответственность.

«Город Семей - это родина великого Абая, Шакарима, Мухтара. Город Семей имеет особый статус и является опорой казахстанской интеллигенции. Мы со своими коллегами и депутатским корпусом сделаем все возможное, чтобы выполнить все возложенные требования, обязанности и задачи перед Правительством, Президентом РК и руководством области. Для этого все возможности есть, для этого реализуются прекрасные и государственные отраслевые программы. Есть хороший внутренний резерв. Самое главное - есть сплочённый трудолюбивый народ», - сказал, вступая в должность, Н. Сактаганов.

Напомним, что в ходе ІІ внеочередной сессии городского маслихата, которая прошла 25 января, депутаты единогласно поддержали кандидатуру Нурымбета Сактаганова. Ранее он занимал должность акима Уланского района.



