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    20:12, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Есть хороший внутренний резерв – новый  аким о Семее

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Новый аким города Семей Нурымбет Сактаганов сказал, что у региона есть хороший внутренний резерв, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Новоиспеченный градоначальник поблагодарил всех за оказанное доверие и отметил, что должность акима города Семея - для него большая честь и большая ответственность.

    «Город Семей - это родина великого Абая, Шакарима, Мухтара. Город Семей имеет особый статус и является опорой казахстанской интеллигенции. Мы со своими коллегами и депутатским корпусом сделаем все возможное, чтобы выполнить все возложенные требования, обязанности и задачи перед Правительством, Президентом РК и руководством области. Для этого все возможности есть, для этого реализуются прекрасные и государственные отраслевые программы. Есть хороший внутренний резерв. Самое главное - есть сплочённый трудолюбивый народ», - сказал, вступая в должность, Н. Сактаганов.

    Напомним, что в ходе ІІ внеочередной сессии городского маслихата, которая прошла 25 января, депутаты единогласно поддержали кандидатуру Нурымбета Сактаганова. Ранее он занимал должность акима Уланского района.



    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Назначения Акимат Общество
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