Есть два сценария развития коронавируса - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцам необходимо сохранить уровень коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главному санитарному врачу задали вопрос, стоит ли ждать новую волну коронавируса в ближайшее время.

«Если говорить о коронавирусной инфекции, то сейчас многое зависит от нас. Нам необходимо сохранить уровень коллективного иммунитета. А для этого нужно вакцинироваться и ревакцинироваться. Как будет развиваться коронавирусная инфекция, сейчас никто не скажет, потому что есть два сценария. Сценарий, что вирус продолжает мутировать. Мы видим, он продолжает мутировать. Если говорить про «омикрон» и его разновидности, то свойство вируса и его патогенность снижаются. Это хороший признак. Ну а то, что вирус продолжает мутировать - это не очень хорошо, потому что это не дает нам возможность сказать: «все, мы с вирусом покончили», - сказала А. Есмагамбетова журналистам в кулуарах заседания Сената Парламента РК.

По ее словам, есть специфическая мера профилактики.

«Ничего в мире в борьбе с инфекционными заболеваниями эффективнее вакцины не придумано. Поэтому, нужно знать меры профилактики и эти меры профилактики просто использовать в своей повседневной жизни», - считает А. Есмагамбетова.

Также она ответила, можно ли считать, что в Казахстане пандемия закончилась.

«Сегодня, как вы знаете, согласно заявлениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорить о том, что пандемия закончилась не приходится. Как я до этого сказала, есть два сценария развития ситуации и во многом это от нас зависит», - резюмировала А. Есмагамбетова.

Ранее главный санврач сообщила, что вакцины на Карагандинском фармацевтическом заводе сейчас не производятся.