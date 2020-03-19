Есть 72 часа, чтобы уехать либо въехать в столицу - акимат Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 22 марта текущего года будет введено ограничение на въезд и выезд из Нур-Султана. Об этом сообщил заместитель акима города Нур-Султана Бахтияр Макен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для сведения наших жителей, еще есть время уехать либо въехать в столицу. Ближайшие 72 часа отведены на то, чтобы покинуть город или вернуться авиа или железнодорожным сообщением. Это очень важно, уважаемые наши горожане и гости. С 22 марта текущего года будет введено ограничение на въезд и выезд с территории города. Транзитные перевозки любых путей сообщения будет осуществлено без остановок, но с усиленным санитарным контролем. Вместе с тем, продовольственные грузы получат зеленый коридор с усиленным санитарным контролем», - сказал Бахтияр Макен на онлайн-брифинге в СЦК.

«По периметру города установлен 7 блокпостов для ограничения въезда и выезда транспортного передвижения. Руководством города проработан вопрос передвижения жителей поселков Талапкер, Караоткель, Коянды, Косшы, Жибек Жолы, Шубар. Они смогут заезжать из города без ограничений», - добавил замакима.

Напомним, заседанием государственной комиссии по обеспечению чрезвычайного положения при Президенте РК в целях защиты жизни и здоровья граждан в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции с 0:00 часов 19 марта введен режим карантина по городу Нур-Султану.