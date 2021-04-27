Если вам «звонят из банка», положите трубку - полиция СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские обеспокоены ростом интернет-мошенничеств. Несмотря на предупреждения, жители области продолжают попадаться на уловки преступников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, одной из актуальных задач ведомства является профилактика киберпреступлений.

Одна из последних акций – раздача памяток в торговых центрах и на улицах 20-го и микрорайона «Береке». Сотрудники криминальной полиции вместе с волонтерами раздали за день 600 памяток.

«Главные рекомендации выработаны практикой: не стоит доверять обещаниям «лёгких денег» и соглашаться на предоплату, если нет полной уверенности в репутации продавца. Что касается «звонков из службы безопасности банка», то единственный верный способ реагирования на них — положить трубку. Мошенники умеют быть убедительными, искусно оказывают давление. Не стоит рисковать, вступая в разговор. Если есть сомнения в состоянии своего счёта, проверить его можно, лично придя в ближайшее отделение банка», - сказал старший оперуполномоченный управления Андрей Акопян.

Буквально на прошлой неделе по области за сутки зарегистрировали шесть таких киберпреступлений.