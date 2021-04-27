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    14:33, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Если вам «звонят из банка», положите трубку - полиция СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские обеспокоены ростом интернет-мошенничеств. Несмотря на предупреждения, жители области продолжают попадаться на уловки преступников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, одной из актуальных задач ведомства является профилактика киберпреступлений.

    Одна из последних акций – раздача памяток в торговых центрах и на улицах 20-го и микрорайона «Береке». Сотрудники криминальной полиции вместе с волонтерами раздали за день 600 памяток.

    «Главные рекомендации выработаны практикой: не стоит доверять обещаниям «лёгких денег» и соглашаться на предоплату, если нет полной уверенности в репутации продавца. Что касается «звонков из службы безопасности банка», то единственный верный способ реагирования на них — положить трубку. Мошенники умеют быть убедительными, искусно оказывают давление. Не стоит рисковать, вступая в разговор. Если есть сомнения в состоянии своего счёта, проверить его можно, лично придя в ближайшее отделение банка», - сказал старший оперуполномоченный управления Андрей Акопян.

    Буквально на прошлой неделе по области за сутки зарегистрировали шесть таких киберпреступлений.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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