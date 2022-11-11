Если учитывать расходы здравоохранения в ВВП, то мы стоим на месте - эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель совета директоров НАО «Фонд социального медицинского страхования» Максут Кулжанов предложил увеличить финансирование здрвоохранения и учитывать его объем в ВВП, передает корреспондент Казинформ.

«Формирование здоровой нации - это глобальная проблема не только Казахстана. Одна из таких глобальных проблем - партнерство государства и частной собственности. Когда мы изучаем научную литературу, мы видим, что этот вопрос стал предметом споров как в Великобритании, так и в США. Необходимо взаимодействие частного сектора и государства. Это необходимо с точки зрения социальной справедливости, доступности медицинской помощи. Сейчас мы утверждаем: «частная медицина качественная», «частная медицина безопасна для пациента», но частная медицина стоит дорого. Не у всех есть к ней доступ. Поэтому наши государственные медицинские организации и частные должны соответствовать требованиям эффективности и рациональности», - сказал Максут Кулжанов, выступая на II республиканском форуме руководителей здравоохранения с участием международных экспертов.

По его словам, необходимо не только уделять внимание увеличению выделяемых на отрасль денег, но и обращать внимание на то, какие изменения это внесло в систему здравоохранения и что от этого получило в итоге население страны.

«Средств, выделяемых на здравоохранение, не всегда хватает. Даже если они увеличиваются ежегодно. Но если учитывать соотношение выделяемых денег к валовому внутреннему продукту, то мы увидим, что мы стоим на одном месте. Когда-то на эту сферу выделялось 200 млрд тенге, потом - более 900 млрд тенге. На сегодня финансирование выросло в пять раз и сейчас достигло 2 трлн тенге. Но как это отразилось на простых пациентах? Почему многие медицинские организации ограничивают объем помощи? Думаю, это важный вопрос, который необходимо обсудить в рамках этой ассоциации, на сегодняшнем форуме», - добавил Максут Кулжанов.