Если соблюдаешь все процедуры с иностранным авто, то нет никаких проблем – водитель из Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Об изменениях в законе «О дорожном движении» рассказали представители правоохранительных органов Жамбылской области в ходе акции «Приемная на дороге», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Напомним, что обновленная статья 63 этого документа гласит, что все автомобили обязательно должны быть зарегистрированными в Казахстане, за исключением машин, «участвующих в международном дорожном движении» и ввозимых в Казахстан на срок не более одного года. Ездить на иностранном учёте можно 12 месяцев с вывозом авто за границу как минимум на 30 дней. Все транспортные средства, ввезённые из ЕАЭС больше года назад и не поставленные на казахстанский учёт, находятся в нашей стране незаконно.

«В эти дни в Жамбылской области проходит акция «Приемная на дороге», и главной ее темой стали новшества законодательства о требованиях регистрации в Республике Казахстан автомобилей с иностранными номерами, - пояснили в пресс-службе ведомства. - В первый день акции руководители административной полиции, местной полицейской и миграционной служб подробно разъяснили пришедшим на прием людям суть изменений, внесенных в закон «О дорожном движении».





Представители жамбылской полиции пояснили, что в регионе некоторые граждане являются владельцами машин с иностранными номерами. В связи с ограничениями, прописанными в Законе «О дорожном движении», теперь армянские, российские и кыргызские автомобили, находящиеся на территории Жамбылской области больше года, будут вне закона. Начнется процесс выдворения таких авто за пределы региона.

Тем автолюбителям, которые владеют машинами с иностранными номерами более года, чтобы как-то выйти из сложившейся ситуации, предлагаются три варианта: уплатить все сборы и оформить авто, до начала отработки вывезти его из РК на срок более 30 дней, а потом снова вернуться, или выехать на нём за границу и продать.

«Я пришел, чтобы узнать о последних нововведениях, - поделился своим мнением житель Тараза Мади Болатбеков. - Оказывается, здесь нет ничего сложного. Сам я занимаюсь доставкой и реализацией автомашин из Российской Федерации. Если ввозишь транспорт с соблюдением всех необходимых процедур, переоформляешь транспортное средство, оплачиваешь положенные налоги и утилизационный сбор, никто не будет чинить препятствий для эксплуатации авто на территории нашей страны. Да и самому владельцу так гораздо спокойнее».





Акции «Приемная на дороге» и «Приемная во дворах» проводятся во всех фронт-офисах, стационарных постах модульного типа и участковых пунктах полиции региона. В первый день акции от жителей Жамбылской области поступило более 1 500 обращений. Сотрудники правоохранительных органов также дали разъяснения по другим интересующим население вопросам - оплата штрафов за административные правонарушения, выдача водительских удостоверений, переоборудование транспортных средств, установка дорожных знаков, отметили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.



