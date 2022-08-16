16 Августа 2022 19:37

Если ситуация с COVID-19 ухудшится, введем дополнительные ограничения – аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области отмечают рост числа инфицированных коронавирусом. Если до июля все инфекционные койки были свободны, то сейчас в сутки госпитализируют 6-12 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ситуацию обсуждали на заседании областного акимата.

И.о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Татьяна Горлова сообщила о росте заболеваемости на 45%. За последние две недели зарегистрировали 669 случаев, из них 392 – за неделю. Среди заболевших 87% не получили вакцину либо прошло более полугода. Треть инфицированных приходится на возраст старше 60 лет. Среди детей до 14 лет зарегистрировали 90 случаев, 15-18 лет – 11.

«Под наблюдением находятся 100 детей, из которых 77 - на амбулаторном лечении. На стационарном - 23 ребенка, из них 22 - в состоянии средней степени тяжести», - проинформировал и.о. руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов.

По его данным, сейчас на лечении по области находятся 417 пациентов с коронавирусом. Из них 62 госпитализировали в инфекционные стационары.

«С марта по июль по области все койки были свободны. Теперь ежедневно госпитализируют 6-12 человек. Занятость коек возросла до 49%. В реанимации находятся три человека, помощь аппаратов ИВЛ не понадобилась ни одному пациенту», - сказал К. Кусемисов.

С амбулаторными больными работают мобильные бригады. Всего их создавали 104, сейчас действуют 19, остальные – в резерве.

Первый компонент вакцины получили 87% от подлежащего контингента.

«Одним из важных этапов в снижении количества госпитализаций является работа по вакцинации населения, находящегося на диспансерном учете. Эти люди - в группе риска, и их иммунитет должен быть одной из основных задач всей службы. Более 80% в структуре госпитализированных и 65% в структуре смертности составляют невакцинированные лица, состоявшие на диспансерном учете. Работа по увеличению охвата вакцинацией среди лиц старше 60 лет не на должном уровне. Эти люди тоже находятся в группе риска. При плане вакцинации 116 тыс. человек получили прививку 63 тыс. Ревакцинация является обязательным шагом в продолжающейся борьбе с коронавирусной инфекцией. Подлежат 273 272 человека, прошли всего 192 880, или 70%», - сообщил К. Кусемисов.

Аким области Кумар Аксакалов отметил, что марта регион находится в «зеленой» зоне. Но, как показала матрица оценки эпидемиологической ситуации – на границе с «желтой».

«Если темпы сохранятся, мы вынуждены будет ввести дополнительные ограничения. Система здравоохранения должна быть в мобильной готовности на случай ухудшения ситуации. Принимаются все меры, чтобы не допустить негативного сценария. Необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, использовать маски в закрытых помещениях и в общественном транспорте, обеспечить поточность пациентов в медицинских учреждениях, усилить работу фильтров, мобильных бригад для динамического наблюдения пациентов, при необходимости увеличить количество бригад. Важно обеспечить 100% обследование на коронавирус поступающих на госпитализацию в экстренном и плановом порядке», - подчеркнул К. Аксакалов.









Фото: пресс-служба акимата СКО