Если мы хотим открыть школы - министр призвал учителей вакцинироваться

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов призвал педагогов активно участвовать в процессе вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень важный вопрос по вакцинации. Я заметил, что все встрепенулись, всех интересует этот вопрос. Много всякого рода домыслов и слухов на этот счет. Вы должны понимать, что есть закон. И закон говорит о том, что вакцинация в данном случае, по крайней мере на сегодняшний день, это сугубо добровольное мероприятие. Но при этом мы, как сфера образования, как люди, которые просвещают детей и население, мы должны быть в первых рядах тех, кто вакцинируется», - сказал Асхат Аймагамбетов на Республиканском педагогическом совете.

Министр объяснил, почему он призывает к вакцинации.

«Если мы хотим открыть школы к началу нового учебного года - этого не получится сделать, если большая, подавляющая часть наших коллег, прежде всего педагогов, не вакцинируется. Хоть это и добровольный процесс, тем не менее, я вас призываю проявить здесь большую активность. Я лично вакцинировался, все коллеги, которые работают рядом со мной – вице-министры, сотрудники департаментов, все они вакцинируются. Мы должны подавать пример», - отметил глава МОН.

«Наша система образования не выдержит еще одного года в дистанционном формате. И дети не выдержат, вы сами лучше меня все это видите, в каком состоянии. Поэтому, единственный выход – это вакцинация и соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований. Я вас призываю к этому», - заключил А. Аймагамбетов.