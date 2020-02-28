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Если кто-то критикует Национальный совет доверия, это закономерно – Ерлан Саиров

28 Февраля 2020 13:28
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Если кто-то критикует Национальный совет доверия, это закономерно – Ерлан Саиров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В стране происходят процессы демократизации. Такое мнение высказал известный политолог, директор Института Евразийской интеграции Ерлан Саиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«У общества есть запрос на плюрализм мнения и демократизацию, в том числе общественно-политических процессов в нашей стране. Это закономерно. Так как эволюционное развитие, вообще, в целом развитие человечества, и есть эта модернизация, в том числе модернизация социально-политической сферы», - сказал Ерлан Саиров на заседании дискуссионного клуба «Национальный совет: перезагрузка общественного договора».

В этом отношении, по его словам, Казахстан не является исключением.

«Те процессы, которые мы сейчас проходим, проходили все страны западного мира, восточного мира. То есть запрос на диалог с обществом, запрос на плюрализм мнений всегда будет усиливаться. В этом отношении государство делает определенные шаги. Один из этих шагов - это создание НСОД. Это очень важный инструмент, который является определенным локомотивом в проведении процессов как в соцмодернизации, так и в обновлении в сфере общественных-политических процессов», - отметил спикер.

Ерлан Саиров также подчеркнул, что отношение людей к работе НСОД может быть разным.

«Отношение к Нацсовету разное. Кто-то поддерживает, кто-то критикует. Это закономерно. Мы должны понимать, что критика является одной из форм совершенствования любой сферы. Поэтому, к критике мы должны относиться спокойно. Но в то же время, мы считаем, что критика должна быть обоснованной, и если есть критика, должно быть предложение. В принципе политическая культура нашего общества совершенствуется. Мы учимся жить в новых условиях. Я думаю, что и общество, и власть найдут определенный компромисс в процессе поступательного развития нашей страны», - заключил спикер.


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Ключевые слова: Общество,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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