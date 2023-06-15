Если бы не меры, предпринятые Правительством, ситуация была бы хуже – Наталья Годунова  о критике Кабмина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Наша задача - найти системные проблемы и продолжить пути их решения. Об этом заявила председатель Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В кулуарах Сената журналисты ей задали вопрос: «Постоянно критикуют (правительство), депутаты критикуют, что неправильно расходуют бюджет, но в итоге все послушно голосуют «за». И это со стороны выглядит как отрежиссированный спектакль, когда начнут принимать меры?»

На что председатель Высшей аудиторской палаты РК заявила, что критиковать всегда легко, но есть объективные причины.

«Во-первых, я хочу сказать, что, наверное, некорректно задан вопрос мне. Но я как гражданин отвечу. Я считаю, что мы критикуем в силу того, что обладаем такими полномочиями. Аудит ищет системные проблемы, недостатки, нарушения. Это наша задача. Но поставьте себя на место правительства и попробуйте в нынешних условиях санкционного давления со стороны России, импортоинфляции со стороны РФ, геополитической ситуации в мире, турбулентности на мировых рынках, изменчивости цен основных товаров экспортных Казахстана, проводить какую-то работу, я думаю, что это очень сложно, и правительство это делает практически в ручном режиме. И если бы не были предприняты меры, которые предприняло правительство, ситуация была бы намного хуже», - сказала Наталья Годунова.

Она пояснила, что главное - выявить системные проблемы.

«Наша задача - все-таки найти эти системные проблемы, продолжить пути их решения с тем, чтобы помочь правительству перейти с ручного управления все-таки на то, чтобы работала сама система госуправления. Я не оправдываю, это реальность. Критиковать легче всего», - добавила Наталья Годунова.