Если будет избираться человек из села, он будет знать проблему изнутри – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда человек выходит из села, население будет понимать, что человек сможет им помочь. Такое мнение выразил депутат районного маслихата от Акмолинской области от партии «Ауыл» Евгений Рыжков, комментируя предстоящие выборы акимов сельского уровня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Население поддерживает эту программу, но у них есть такое пожелание, чтобы акимом села стал кто-то из местных. Есть такие предпосылки. Если будет избираться человек из своего округа, он изнутри уже будет знать проблему. Аким должен соответствовать определенным критериям: стаж работы не менее пять лет, иметь опыт работы на государственной службе. Мне кажется, нужно давать дорогу молодым, перспективным и грамотным людям», - считает депутат.

По его словам, кандидаты должны иметь опыт работы в сельском хозяйстве, в образовательной сфере, чтобы знать, какие вопросы населения предстоит им решать.

Также Евгений Рыжков считает, что когда человек выходит из села, население будет понимать, что человек сможет им помочь.

«Люди почувствуют поддержку. На уровне выборов акима сельского уровня это очень важно», - добавил депутат.

Он также отметил, что будет изучать предложенные кандидатуры, чтобы акимами стали достойные люди.

«В этом вопросе нужно представлять не личный интерес, а профессиональный взгляд. Мне нельзя полагаться на личный выбор, нужно оценивать, достоин ли он этой должности. Также мы будем узнавать мнение населения, побеседовав с ними», - добавил Евгений Рыжков.

Напомним, 13 апреля в Мажилисе Парламента РК состоялась презентация проекта Конституционного закона с поправками в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан».

15 января Глава государства заявил, что после выборов акимов сельских округов можно будет перейти к выборам акимов сел. 25 мая Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

Также сообщалось, что 836 акимов будут избираться прямым голосованием в Казахстане.