Если беременность не наступает после 12 месяцев, нужно обратиться к врачу – главный репродуктолог РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Если беременность не наступает после 12 месяцев, Президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин рекомендует супружеским парам обратиться к врачу. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все кто живет половой жизнью, в браке и старается иметь детей, через год или более должны прийти к врачу: акушеру-гинекологу и урологу. Сдают несколько анализов. Потому что бесплодие можно поставить через 12 месяцев. Если супруги более старшего возраста, то через полгода. У них устанавливается причина бесплодия», - отметил эксперт на брифинге в СЦК.

По его словам, в половине случаев можно помочь при помощи медикаментозного, хирургического лечения. А в половине случаев им рекомендуется программа ЭКО.

«Допустим, у женщин нет маточных труб, либо у мужчины так снижены сперматозоиды, что обычным путем беременность не получить. Тогда они идут к репродуктологу, оформляют заключение, что им показана программа ЭКО в рамках квоты и идут получать квоту. Становятся в очередь и получают квоту», - добавил он.