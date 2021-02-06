Если алматинцы будут пренебрегать ограничениями, ситуация может осложниться — эпидемиолог о ситуации с COVID-19

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Касательно эпидемиологической ситуации в Алматы заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова ответила региональной службе коммуникаций на вопросы о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, статистике коронавируса. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Город Алматы сейчас находится в «зеленой» зоне. Значит, опасность рассеялась?

- Нахождение города Алматы в «зеленой» зоне свидетельствует об уменьшении количества заболеваний, которые ежедневно регистрируются в системе специального мониторинга учреждений здравоохранения. Но нельзя сказать, что опасность заражения снижена, потому что коронавирус COVID-19 имеет тенденцию к быстрому распространению при несоблюдении специальных мер предосторожности. Поэтому последним постановлением главного санитарного врача г. Алматы установлены ограничения, соответствующие в некоторой части «желтой» зоне в городе. Если жители будут пренебрегать ограничениями, ситуация может осложниться.

- Какие меры безопасности должны соблюдать горожане? Все еще в силе способы защиты от вируса?

- Горожане знают, как быть осторожными: отказаться от проведения торжественных мероприятий, не посещать места массового скопления людей, в случае посещения обеспечить применение медицинских масок, содержать руки в чистоте, не прикасаться руками к лицу, соблюдать личную гигиену, тщательно мыть руки, при отсутствии возможности для соблюдения гигиены рук использовать санитайзеры.

- Как определяются «зеленая», «красная», «желтая» зоны по статистике?

- Зоны эпидемической ситуации определяются с помощью специальной компьютерной программы, которую применяет Национальный центр общественного здоровья Министерства здравоохранения. В работу по установлению указанных зон мы вмешаться не можем. Данный центр ежедневно анализирует данные мониторинговых отчетов лабораторных результатов с учетом количества зарегистрированных положительных результатов, численности населения региона и других коэффициентов.



