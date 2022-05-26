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Есильскому району столицы не хватает 35 участковых полицейских
26 Мая 2022 12:55

Есильскому району столицы не хватает 35 участковых полицейских

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 10 участковых пунктов полиции планируют открыть в Есильском районе столицы. Об этом сообщил начальник местной полицейской службы управления полиции Есильского района подполковник Ерлан Тойымбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день штатная численность участковых инспекторов управления полиции составляет 92 человека, открыто 35 вакансий, в строю 57 участковых, при том, что в 2021 году было выделено 44 единицы. В настоящее время проводится работа по укомплектованию. Штат есть, укомплектование идет. Надеюсь, в скором времени мы будем полностью укомплектованы», - сказал Ерлан Тойымбаев перед брифингом в управлении.

По его словам, работа проводится.

«Население Есильского района составляет 331 тыс. 748 человек. Необходимо 16 участковых пунктов, на сегодняшний день функционирует только 6. Планируется дополнительно открыть участковые пункты в районе столичного цирка, в районе ЖК «Северное сияние», ЖК «Лазурный квартал», по улице Туран 55, и т.д», - добавил полицейский.

Автор:
Корреспондент

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