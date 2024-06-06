РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:00, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Еще шесть квартир в Уральске получили дачники, пострадавшие от паводков

    жилье, Уральск, паводки
    Фото: акимат ЗКО

    Глава государства поручил оказать соответствующую помощь пострадавшим от паводка жителям. Еще шесть семей дачников, единственное жилье которых было признано непригодным из-за паводков в Уральске, получили жилье. Новые квартиры были приобретены на спонсорские средства. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы акимата ЗКО, в соответствии с поручением Премьер-министра, финансовые организации и спонсоры оказывают помощь пострадавшим жителям региона.

    Единственное жилье — дачный дом Кайрата Шакирова признали непригодным. Сегодня он заселился в свою новую квартиру.

    — После наводнения мы жили в эвакуационном пункте. Хотелось поскорее получить жилье. Сегодня наша мечта исполнилась. Выражаем благодарность Главе государства, — сказал он.

    жилье, паводки, ЗКО
    Фото: акимат ЗКО

    В городе Уральске ведутся работы по приобретению и строительству новых домов для дачников, чьи строения считаются единственным жильем и признаны аварийными.

    жилье, ЗКО, паводки
    Фото: акимат ЗКО

     

    Теги:
    Уральск Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Режим ЧС Жилье Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область Паводки
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!