Еще шесть квартир в Уральске получили дачники, пострадавшие от паводков

Глава государства поручил оказать соответствующую помощь пострадавшим от паводка жителям. Еще шесть семей дачников, единственное жилье которых было признано непригодным из-за паводков в Уральске, получили жилье. Новые квартиры были приобретены на спонсорские средства. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы акимата ЗКО, в соответствии с поручением Премьер-министра, финансовые организации и спонсоры оказывают помощь пострадавшим жителям региона.

Единственное жилье — дачный дом Кайрата Шакирова признали непригодным. Сегодня он заселился в свою новую квартиру.

— После наводнения мы жили в эвакуационном пункте. Хотелось поскорее получить жилье. Сегодня наша мечта исполнилась. Выражаем благодарность Главе государства, — сказал он.

Фото: акимат ЗКО

В городе Уральске ведутся работы по приобретению и строительству новых домов для дачников, чьи строения считаются единственным жильем и признаны аварийными.